Alex Redano destaca investimento de R$ 6 milhões para fortalecer a saúde pública em Ariquemes

Publicada em 19/11/2025 às 08h30
Parlamentar Alex Redano destaca a importância do investimento de R$ 6 milhões para garantir mais estrutura e insumos à saúde de Ariquemes (Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO)
A saúde de Ariquemes avança com a garantia de R$ 6 milhões destinados ao município, por meio da aplicação de recursos do governo do estado, a pedido do deputado Alex Redano (Republicanos). O repasse atende a uma demanda urgente da rede municipal e tem como foco melhorar a condução e a estrutura da saúde pública no município.
O valor será aplicado diretamente no objeto do investimento, que compreende a aquisição de medicamentos, materiais médico hospitalares, reagentes laboratoriais e implantes contraceptivos (Implanon). O objetivo é garantir abastecimento regular, ampliar a capacidade de atendimento e promover mais agilidade nos procedimentos de saúde.
Os insumos serão distribuídos para toda a rede municipal, incluindo Farmácia Básica, Hospital Municipal, Hospital da Criança, UPA, Centro de Especialidades, Centro de Saúde da Mulher, SAMU e demais unidades urbanas e rurais, fortalecendo o atendimento de mais de 108 mil moradores.
Durante o anúncio, o deputado Alex Redano reforçou seu compromisso com a população ao afirmar que “saúde é prioridade e Ariquemes não pode ficar sem insumos, sem medicamentos e sem estrutura para atender quem mais precisa. Nosso mandato está comprometido com resultados concretos para a população”.
A prefeita também agradeceu pela conquista do recurso e destacou a parceria institucional. Segundo ela, “esse investimento chega em boa hora e vai ajudar muito no atendimento às famílias de Ariquemes. Agradeço ao deputado Alex Redano por ir em busca desse recurso e ao governo do estado por olhar com carinho para o nosso município. A nossa população ganha com esse cuidado”.
A aplicação dos recursos integra o plano de execução apresentado pela prefeitura e tem vigência estimada de 12 meses. Ao longo desse período, será realizado o acompanhamento do uso dos insumos nas unidades de saúde para garantir eficiência e transparência.
O aporte representa um dos maiores investimentos recentes do governo do estado para a área de saúde de Ariquemes, consolidando o trabalho do deputado Alex Redano em defesa de políticas públicas eficientes e atendimento humanizado à população.
Foto: Rafael Oliveira
Comentários
Seja o primeiro a comentar!