Alan Queiroz solicita sessão solene em homenagem ao superintendente de turismo Gilvan José Pereira Junior

Publicada em 18/11/2025 às 11h12
O deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) solicitou que seja realizado, no dia 24 de novembro de 2025, às 15h, uma sessão solene destinada à entrega do Título Honorífico de Cidadão do Estado de Rondônia ao superintendente estadual de Turismo, Gilvan José Pereira Junior, em reconhecimento às contribuições significativas que tem prestado ao desenvolvimento do estado de Rondônia.
A entrega do título é uma forma de reconhecer o compromisso do superintendente Gilvan José Pereira Junior com o fortalecimento do turismo e o avanço das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento regional. Ao longo de sua atuação, Gilvan Junior tem contribuído para impulsionar iniciativas que valorizam a identidade cultural, promovem o potencial turístico e ampliam as oportunidades econômicas no estado.
Segundo o parlamentar, momentos como esse servem como forma de valorizar personalidades que trabalham por uma sociedade melhor. “O trabalho realizado pelo superintendente Gilvan tem sido fundamental para impulsionar o turismo e valorizar o potencial de Rondônia. A concessão deste título é um reconhecimento merecido, que destaca sua atuação e o compromisso com o crescimento de Rondônia”, completou.
A sessão solene representa, portanto, um gesto de agradecimento e valorização a um profissional que tem desempenhado papel essencial no progresso de Rondônia, reforçando a importância de reconhecer aqueles que dedicam seu trabalho ao crescimento e à promoção do estado.
