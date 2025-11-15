Publicada em 15/11/2025 às 08h50
O deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) destinou recursos para apoiar a primeira equipe de corredores de Pimenta Bueno a encarar os 80 quilômetros da Rondônia Run, corrida que será realizada nos dias 05, 06 e 07 de dezembro em Ji-Paraná. Incentivando o esporte e o desenvolvimento dos atletas locais, o parlamentar tem fortalecido iniciativas que valorizam a participação dos rondonienses em grandes competições.
Equipe de corredores de Pimenta Bueno (Foto: Frank Néry | Assessoria Parlamentar)
A equipe de Pimenta Bueno é formada pelos corredores Tiago Bonifacio, Viviane Marcilhêta, Davi Santos, Lucas Pantano, Graziele Coutinho e Tasso Guedes. A participação do grupo marca um momento especial para o município, que estreia com força na maior prova de revezamento da região Norte. O apoio do deputado Alan Queiroz tem sido fundamental para viabilizar a presença dos atletas na competição, fortalecendo o esporte local e incentivando que mais corredores possam representar Pimenta Bueno em desafios de grande destaque como a Rondônia Run.
O parlamentar ressaltou a importância de apoiar os atletas de Rondônia. “O esporte tem um papel fundamental na formação de pessoas mais disciplinadas, determinadas e saudáveis. Quando apoiamos atletas e equipes, estamos incentivando muito mais do que uma competição, estamos fortalecendo valores como esforço, união e superação. Meu compromisso é continuar investindo no esporte, para que nossos atletas tenham estrutura, motivação e oportunidades reais de crescer, competir e elevar o nome de Rondônia”, finalizou.
Rondônia Run
A Rondônia Run é a maior corrida de revezamento por equipes da região norte, realizada anualmente em Ji-Paraná. A prova desafia grupos de 2 a 6 atletas a completar um percurso de 80 km em até 10 horas, passando por 13 pontos de troca distribuídos por trechos de asfalto, estrada de terra, subidas íngremes e cenários naturais. Enquanto um atleta corre, os demais se deslocam entre os pontos em veículos de apoio, enfrentando distâncias que variam entre 4 e 7 km conforme o nível de dificuldade de cada trecho.
Neste ano, a Ultra Rondônia Run traz novidades na categoria solo 80 km, que terá largada à meia-noite de sexta-feira, com chegada no sábado junto aos competidores das demais distâncias. Além do tradicional revezamento de 80 km, a prova também oferece modalidades individuais de 80 km, 50 km, 30 km, 15 km e 7 km, em um percurso que combina terra, asfalto e trechos montanhosos, consolidando-se como uma das experiências de corrida mais desafiadoras da região.
Foto: Frank Néry
