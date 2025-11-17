Agricultura de Alto Paraíso é fortalecida com entrega de implementos agrícolas por meio de emenda do deputado Delegado Camargo

Publicada em 17/11/2025 às 14h10
A produção agrícola de Alto Paraíso ganhou reforço significativo nesta última sexta-feira (14), com a entrega de dois implementos agrícolas adquiridos por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Delegado Camargo. O investimento, no valor de R$ 60 mil, possibilitou a aquisição de duas carretas basculantes que irão atender diretamente a Secretaria Municipal de Agricultura.
A cerimônia de entrega contou com a presença do deputado Delegado Camargo, além de moradores, servidores municipais e diversas autoridades locais, entre eles o prefeito João Pavan, o vereador Eliseu Batista e o secretário municipal de Agricultura, Herbert Silva.
Durante o evento, o deputado destacou que o incentivo ao setor produtivo é uma das prioridades de seu mandato.
"Nosso compromisso é fortalecer quem produz, quem trabalha no campo e movimenta a economia de Alto Paraíso. Esses equipamentos vão dar mais eficiência ao trabalho da agricultura municipal e apoiar diretamente os pequenos produtores", afirmou Delegado Camargo.
O prefeito João Pavan agradeceu a destinação dos recursos e ressaltou a importância da parceria para o desenvolvimento do município.
"Somos gratos ao deputado Delegado Camargo por mais essa contribuição. Esses implementos chegam em boa hora e vão ampliar a capacidade de atendimento da Secretaria de Agricultura, beneficiando diretamente nossos produtores rurais", declarou o prefeito.
O vereador Eliseu Batista também enfatizou o trabalho conjunto que tem garantidos avanços à população.
"Essa entrega é resultado de uma parceria constante entre nosso mandato, o deputado Camargo e a gestão municipal. Quando ganhamos unidos, os resultados aparecem para quem mais precisa: o povo de Alto Paraíso", afirmou.
Já o secretário de Agricultura, Herbert Silva, destacou o impacto direto dos equipamentos na rotina da secretaria.
"As carretas basculantes vão melhorar o transporte de materiais, facilitar o apoio às propriedades e melhorar o atendimento aos produtores. É um ganho expressivo para toda a cadeia produtiva local", afirmou.
Com os novos implementos, Alto Paraíso avança na modernização e fortalecimento da agricultura municipal, garantindo mais infraestrutura para o campo e melhores condições de trabalho às equipes que atuam no prol do desenvolvimento rural.
