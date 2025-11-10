Adolescente é flagrado com 1 kg de maconha em porto clandestino

Publicada em 10/11/2025 às 13h50
O adolescente foi visto saindo do porto clandestino, após revista, os PM's localizaram o entorpecente
Um adolescente de 17 anos de idade, foi apreendido na noite de domingo, 9, no bairro Triângulo de Guajará-Mirim - RO. Policiais militares o flagraram com uma bolsa contendo aproximadamente 1 (um) quilograma de maconha. O menor, que é estudante, foi detido nas proximidades do porto clandestino conhecido como “Pérola Negra".
Flagra
A guarnição de Rádio Patrulha do 6º Batalhão de Polícia Militar estava realizando patrulhamento ostensivo na Avenida Constituição, na região central do município, quando se deparou com dois rapazes conversando próximos à entrada do porto clandestino. Um dos suspeitos, posteriormente identificado, estava montado em uma bicicleta e foi visto manuseando e guardando um objeto dentro de uma bolsa escura.
Ao perceber a aproximação da viatura policial, o adolescente prontamente colocou a mochila nas costas e iniciou fuga na direção oposta, pedalando a bicicleta. O segundo suspeito se evadiu a pé em sentido contrário e não foi localizado pela Polícia.
Diante da fundada suspeita de que o rapaz estivesse em posse de objeto ilícito, os policiais procederam à abordagem policial. O adolescente foi alcançado cerca de 50 metros adiante do local inicial.
Confissão
Durante a busca pessoal, os policiais encontraram apenas um aparelho celular no bolso do jovem. Questionado sobre o conteúdo da mochila, o adolescente declarou tratar-se de um quilo de maconha.
A revista na mochila, uma bolsa de couro sintético de cor preta, modelo feminino, confirmou a presença de um tablete de substância, envolto em papel filme, exalando odor de Cannabis sativa (maconha). O peso aproximado da substância, junto à embalagem, foi de 1 quilograma e 05 gramas.
O adolescente afirmou aos policiais que o entorpecente teria sido trazido da Bolívia por um barqueiro de nacionalidade boliviana. Ele acrescentou que se deslocou até o porto clandestino a mando de um amigo e ainda declarou que combinou, com esse amigo, de pegar a droga com o barqueiro que traria um quilo de maconha da Bolívia.
A genitora do adolescente compareceu à Delegacia de Polícia Civil, acompanhando todo o procedimento.
O menor recebeu voz de apreensão em razão da prática de ato infracional análogo ao crime de tráfico de entorpecentes. Seus direitos constitucionais foram informados, conforme previsto no art. 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal, e no art. 106 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990).
O material apreendido em poder do adolescente: 01 (um) tablete de substância à maconha, pesando aproximadamente 1 (um) quilograma; 01 (uma) bolsa de couro sintético, cor preta; 01 (um) aparelho celular Samsung A32, cor azul; e 01 (uma) bicicleta marca Colli, aro 29, cor rosa, foram entregues a Delegacia e o menor apresentado para a lavratura do boletim de ocorrência.
