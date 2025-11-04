Adolescente é flagrada com faca dentro de escola em Novo Horizonte do Oeste

Publicada em 04/11/2025 às 08h30
A Polícia Militar de Rondônia (PMRO) registrou, na tarde desta segunda-feira, 03, uma ocorrência de porte de arma branca (faca) em uma escola localizada na Travessa da cultura, Centro de Novo Horizonte do Oeste.
O caso foi comunicado à 1ª Companhia da PM pela direção do colégio, após a descoberta de uma faca dentro da mochila de uma estudante menor de idade, de apenas 16 anos de idade, e que completará 17 anos no próximo dia 27.
A reportagem do Planeta Folha teve acesso ao Boletim de Ocorrência, onde a diretora relatou que a faca foi encontrado durante uma revista em busca de um celular desaparecido.
Após a constatação, a estudante deixou o local antes da chegada da equipe policial.
Conforme o registro da PM, a diretora da escola acionou imediatamente a guarnição de serviço.
No colégio, os policiais foram recebidos pela gestora, que também havia chamado a mãe da estudante para acompanhar a situação.
Durante o atendimento, os militares orientaram a mãe da menor e a direção escolar sobre a necessidade de acompanhamento (vigiar) a menor para que outros casos parecidos não venha ocorrer, e não acabe em tragédia.
O caso deverá ser encaminhado à autoridade judiciária competente, conforme o artigo 19 da Lei de Contravenções Penais, que prevê sanções para porte ou posse de arma branca sem justificativa.
O fato poderá também ser enquadrado como ato infracional análogo aos crimes de ameaça e exposição ao perigo, previstos nos artigos 132 e 147 do Código Penal Brasileiro.
A reportagem deixa espaço a direção do colégio e a secretaria de educação local, caso queiram se pronunciar.
