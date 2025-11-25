Adolescente é esfaqueado durante emboscada no Morar Melhor

Publicada em 25/11/2025 às 08h30
Na madrugada desta terça-feira (25), um adolescente de 15 anos foi vítima de uma emboscada ao marcar um encontro com uma jovem no residencial popular Morar Melhor, localizado no bairro Aeroclube, zona Sul de Porto Velho.
De acordo com informações apuradas pela equipe de jornalismo, o jovem chegou ao local acreditando que encontraria a garota, mas assim que entrou no residencial foi cercado por três indivíduos. Um deles teria dito: “Foi você que matou meu irmão”. Na sequência, o suspeito, armado com uma faca, avançou contra o adolescente, que foi atingido com golpes no braço e na mão.
Ferido e em pânico, o jovem conseguiu correr para tentar salvar a própria vida. No momento da fuga, ele teve sorte: uma guarnição da Polícia Militar, que passava pela Rua Miguel de Cervantes, avistou a vítima ferida e imediatamente prestou socorro.
O adolescente foi levado pela PM até a UPA da Zona Sul, onde recebeu atendimento médico. À equipe de saúde e aos policiais, ele relatou que havia marcado um encontro com uma mulher no residencial, mas acabou caindo em uma tocaia. Sobre a acusação feita pelos suspeitos, o jovem preferiu não comentar e não deu detalhes se conhecia ou não os agressores.
A equipe médica realizou os procedimentos necessários, e o estado de saúde do adolescente é estável.
A Polícia Civil assumiu o caso e seguirá com as investigações para identificar os autores da emboscada, entender a origem da acusação e esclarecer se a suposta jovem envolvida no encontro participou do plano para atrair a vítima.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!