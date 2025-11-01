Adolescente é apreendido após intensa perseguição policial na zona Sul

Publicada em 01/11/2025 às 09h15
Um adolescente foi apreendido na noite desta sexta-feira (31), após uma intensa perseguição policial pelas ruas da zona Sul da capital.
De acordo com as primeiras informações, o menor estava em uma motocicleta junto com um comparsa quando recebeu ordem de parada de uma equipe da Polícia Militar. O piloto, no entanto, não obedeceu e iniciou uma fuga em alta velocidade por diversas vias da região.
Durante o acompanhamento, o passageiro da garupa pulou da motocicleta e conseguiu fugir a pé pela Rua Pinheiro, no bairro Nova Floresta. Já o adolescente, que conduzia o veículo, foi detido logo em seguida pelos policiais.
A motocicleta utilizada na fuga foi apreendida e o caso foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes para as medidas cabíveis.
