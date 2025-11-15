Ação rápida da PM resulta na prisão de suspeito após sequência de furtos

Publicada em 15/11/2025 às 09h00
Na tarde desta sexta-feira (14), uma ação rápida da Polícia Militar resultou na prisão em flagrante de um homem suspeito de cometer sucessivos furtos no centro de Jaru.
Segundo informações apuradas, o indivíduo iniciou a sequência criminosa em um mercado, onde furtou dois brinquedos e fugiu ao perceber que havia sido notado. Minutos depois, entrou em outra loja e novamente subtraiu produtos, levando funcionários a acionarem a PM.
Com a bicicleta do suspeito deixada próxima aos comércios, os policiais iniciaram buscas na região. Durante a varredura, receberam a informação de que um homem com as mesmas características estava dentro de outro estabelecimento em atitude suspeita.
No local, a equipe flagrou o suspeito furtando novos itens. Na revista pessoal, também foi encontrada uma faca presa à cintura dele.
O homem recebeu voz de prisão e foi levado à UNISP, junto com os objetos recuperados, permanecendo à disposição da Justiça.
A ação eficiente da Polícia Militar evitou novos furtos e reforçou a sensação de segurança no centro da cidade.
