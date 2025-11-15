Ação rápida da PM resulta na prisão de suspeito após sequência de furtos
Por Jaru em Ação
Publicada em 15/11/2025 às 09h00
Nos acompanhe pelo Google News

 Na tarde desta sexta-feira (14), uma ação rápida da Polícia Militar resultou na prisão em flagrante de um homem suspeito de cometer sucessivos furtos no centro de Jaru.

Segundo informações apuradas, o indivíduo iniciou a sequência criminosa em um mercado, onde furtou dois brinquedos e fugiu ao perceber que havia sido notado. Minutos depois, entrou em outra loja e novamente subtraiu produtos, levando funcionários a acionarem a PM.

Com a bicicleta do suspeito deixada próxima aos comércios, os policiais iniciaram buscas na região. Durante a varredura, receberam a informação de que um homem com as mesmas características estava dentro de outro estabelecimento em atitude suspeita.

No local, a equipe flagrou o suspeito furtando novos itens. Na revista pessoal, também foi encontrada uma faca presa à cintura dele.

O homem recebeu voz de prisão e foi levado à UNISP, junto com os objetos recuperados, permanecendo à disposição da Justiça.

A ação eficiente da Polícia Militar evitou novos furtos e reforçou a sensação de segurança no centro da cidade. 

Polícia JARU
Imprimir imprimir