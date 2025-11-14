“A bunda é minha”: Gretchen responde críticas e celebra resultados de procedimento

Publicada em 14/11/2025 às 14h46
Gretchen, 66 anos, voltou a usar as redes sociais para se posicionar sobre as críticas que recebeu após realizar uma remodelação glútea. Durante uma live, a cantora explicou o procedimento, defendeu o uso de PMMA e afirmou que está mais satisfeita do que nunca com o próprio corpo.
A artista rebateu comentários negativos ao esclarecer que o produto utilizado não é hidrogel nem silicone industrial. Segundo ela, quem julga sem entender do assunto costuma agir movido por inveja ou frustração. Gretchen reforçou que apenas sua própria opinião importa: ver-se no espelho e gostar do resultado.
Além da intervenção nos glúteos, a cantora contou que passou recentemente por uma nova harmonização facial e comemorou a aparência atual, que ainda está em fase de desinchaço. Ela destacou que o efeito da remodelação é permanente e celebrou o visual: “meu corpo está lindo”.
Gretchen também enviou um recado direto aos haters. Disse que sempre apoia outras mulheres que cuidam da própria aparência, mas que não tolerará mensagens maldosas em suas redes sociais, onde pretende bloquear e excluir comentários ofensivos.
Ao encerrar, afirmou viver uma de suas melhores fases aos 66 anos, satisfeita com as pernas, a barriga e os glúteos após os procedimentos estéticos.
