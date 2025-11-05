5º Open Jaru de Voleibol começa nesta sexta-feira, 14; inscrições na sede da Semecelt

Por ascom
Publicada em 11/11/2025 às 16h23
A Prefeitura de Jaru, por meio da Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Lazer e Turismo – Semecelt, promove, de sexta-feira (14) até domingo (16), o 5º Open Jaru de Voleibol.
As equipes interessadas em participar do torneio devem realizar a inscrição na sede da Semecelt, localizada no ginásio de esportes Sebastião Mesquita, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 até as 17h30, ou por meio do telefone (69) 99958-7932. As vagas são limitadas.
A competição é voltada para times das categorias masculino e feminino. Os jogos acontecerão no ginásio Sebastião Mesquita e na quadra poliesportiva da escola Olga Dellaia.
Os três times com melhores resultados em cada categoria receberão premiação em dinheiro e também troféus.
