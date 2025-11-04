4º BPM realiza mais uma etapa dos Jogos Militares com Circuito Militar Repleto de Superação

Publicada em 14/11/2025 às 14h10
Nesta sexta-feira, 14, o 4º Batalhão da Polícia Militar deu início à modalidade Circuito Militar dos Jogos Militares, movimentando toda a área de atuação da unidade. Equipes masculinas e femininas, vindas de diversas localidades que compõem o Batalhão, enfrentaram provas intensas que exigiram força, resistência e muita determinação.
A cada obstáculo superado, era possível sentir o comprometimento dos policiais militares, que mostraram na prática a importância de estar bem fisicamente — e também mentalmente, emocionalmente e socialmente. O preparo integral do policial é o que garante agilidade, segurança e eficiência nas ações do dia a dia.
Os Jogos Militares vão além da competição: fortalecem a união da tropa, incentivam a superação pessoal e mantêm o efetivo sempre motivado e pronto para servir. Uma celebração de disciplina, coragem e espírito guerreiro que engrandece ainda mais o 4º BPM.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!