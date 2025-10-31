Zé Felipe pede auditoria em contas de Virginia Fonseca: “Uso desproporcional do patrimônio”

Publicada em 31/10/2025 às 15h00
O cantor Zé Felipe entrou com uma nova ação judicial relacionada à separação da influenciadora Virginia Fonseca. Segundo informações do Blog da Fabíola Reipert, o artista solicitou que o Tribunal de Justiça de Goiás realize uma investigação urgente sobre as contas e empresas que mantinha em sociedade com a ex-esposa.
Nos documentos, Zé Felipe afirma não haver acordo formal entre as partes e alega que Virginia passou a controlar sozinha valores expressivos em contas bancárias e aplicações financeiras desde o fim do casamento. O sertanejo pede uma auditoria completa, incluindo buscas por imóveis, veículos e investimentos, para garantir o levantamento total do patrimônio a ser dividido.
A defesa do cantor argumenta que a ex-companheira estaria administrando os recursos “de forma desproporcional e em benefício próprio”. Entre os exemplos citados está uma recente viagem de Virginia à Europa, acompanhada de amigos, que segundo o pedido judicial, teria sido custeada com o patrimônio do casal.
Nos tribunais, Zé Felipe requer o fim da suspensão do processo, a análise imediata do caso e a realização de uma varredura financeira detalhada nas empresas e contas compartilhadas.
