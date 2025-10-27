Zé Felipe e Ana Castela trocam declarações de saudade durante turnê na Europa

Publicada em 27/10/2025 às 07h12
Mesmo separados por milhares de quilômetros, Zé Felipe, de 27 anos, e Ana Castela, de 21, mostraram que o relacionamento segue firme e cheio de carinho. Na noite de domingo (26), o casal usou as redes sociais para trocar mensagens de saudade.
A boiadeira, que embarcou para Portugal na madrugada de 23 de outubro para cumprir agenda de shows pela Europa, publicou nos stories do Instagram uma foto ao lado do sertanejo com a legenda: “Saudades do Brasil”.
Zé Felipe respondeu à demonstração de afeto e repostou a imagem com uma mensagem romântica: “Saudade de você, minha gatinha”.
Enquanto Ana se apresenta no exterior, o cantor aproveita dias tranquilos em Goiânia, onde participou de uma festa do pijama com os filhos Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1.
