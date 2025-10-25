Wagner Moura vence prêmio de Melhor Ator no Festival de Cinema de Chicago por “O Agente Secreto”

Publicada em 25/10/2025 às 09h27
O ator brasileiro Wagner Moura conquistou o prêmio de Melhor Ator no Festival de Cinema de Chicago por sua atuação no filme “O Agente Secreto”, dirigido por Kléber Mendonça Filho. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (24) e celebra uma das performances mais elogiadas da carreira do artista.
Em comunicado, o júri destacou a profundidade e autenticidade da interpretação de Moura: “Ao longo de sua performance, ele atua como um intermediário, permitindo-nos viajar em seu lugar como espectadores. Sua presença é autêntica, empática, muitas vezes hipnótica e nunca exagerada.”
O diretor Kléber Mendonça Filho comemorou o reconhecimento em seu perfil no X (antigo Twitter). “Wagner Moura, você merece”, escreveu o cineasta.
Rumo ao Oscar?
A revista Hollywood Reporter prevê que “O Agente Secreto” poderá disputar até cinco categorias no Oscar, incluindo Melhor Ator para Wagner Moura e Melhor Direção para Kleber Mendonça Filho. Já a Variety também aposta na presença do ator entre os indicados.
Estreia e exibições no Brasil
O longa estreia oficialmente nos cinemas brasileiros no dia 6 de novembro. Antes disso, será exibido dentro da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, com sessões marcadas para os dias 25, 28 e 29 de outubro.
A cerimônia do Oscar 2026 está prevista para 15 de março, e os indicados serão anunciados em 22 de janeiro.
