Volume das apreensões de drogas em Rondônia assusta, Estado é colégio eleitoral de “paraquedistas”, Cone Sul tem três deputados estaduais

Correção – Na coluna de terça-feira (7) citamos que a região do Cone Sul está representada na Assembleia Legislativa (Ale), pelos deputados Ezequiel Neiva (União-Cerejeiras) e Rosângela Donadon (União-Vilhena) e, no Congresso Nacional o senador Jaime Bagattoli (PL). Erramos. É que o deputado estadual com maior número de mandatos na Ale-RO também é do Cone Sul. É Luizinho Goebel, com domicílio eleitoral em Vilhena, reeleito para o quinto mandato nas eleições de 2022, somando 14.162 votos, pelo PSC. Hoje está no Podemos, mas para as Eleições Gerais de 2026 deverá mudar de partido e provavelmente será o PL, presidido no Estado pelo senador Marcos Rogério, que deverá buscar mais uma reeleição, mas não estaria descartada uma candidatura ao Governo do Estado. Luizinho já comandou o Departamento de Estradas de Rodagem-DER e foi Líder do Governo Marcos Rocha (União) no primeiro mandato. É considerado o “vovô” pelos colegas na Ale-RO.
Drogas – Nos últimos meses são constantes as apreensões de drogas (cocaína, maconha, craque, skank, etc.) pelas polícias (Federal, Militar, Civil) em Rondônia. O Estado, que em passado recente era conhecido como “corredor de drogas”, oriundas a Bolívia com destino a outros estados e países, hoje, infelizmente também é um consumidor em potencial. É muito difícil o dia em que as policias não apreendam drogas transportadas por veículos, além de fechamento de várias bocas de fumo, seja na capital ou no interior do Estado. O controle e combate às drogas deve –e precisa– intensificar os trabalhos, a nossa Justiça punir com o máximo de rigor os traficantes. A única forma de, ao menos amenizar a situação é não somente apreender a droga, mas prender, punir o traficante. Se as autoridades sabem onde ficam as “bocas de fumo”, porque não as fechar?!
Curral – Rondônia já passou dos 40 anos de emancipação político-eleitoral, mas continua servindo de “curral eleitoral”, para políticos oportunistas, que não conseguem sucesso em seus redutos e “se instalam” no Estado como se fosse um salvador da Pátria. O anúncio público, que o ex-deputado federal, ex-candidato a presidente da República, Benevenuto Daciolo Fonseca dos Santos está transferindo seu domicílio eleitoral para Rondônia com o objetivo de candidatar-se ao Senado nas eleições gerais de outubro do próximo ano é no mínimo um acinte ao povo de Rondônia. Estarão em disputa duas vagas, ocupadas por Confúcio Moura e Marcos Rogério, presidentes regionais do MDB e PL, respectivamente. Rogério deverá concorrer à reeleição, mas Confúcio estaria em dúvida sobre uma candidatura a governador ou a reeleição.
Eleitoral – Rondônia já teve vários “paraquedistas” em eleições anteriores, como o cantor sertanejo Dalvan, que disputou as eleições em Rondônia, em 1998, atendendo convite de Melki Donadon, ex-prefeito de Vilhena, que disputou, na ocasião, o Governo do Estado, ambos sem sucesso. O governador eleito foi José Bianco (PFL) com Melki ficando em terceiro lugar com pouco mais de 18% dos votos válidos. Nas eleições de 1982, o “paraquedista” Múcio Athaíde, conhecido como o “Homem do Chapéu” arrendou o jornal “O Guaporé”, se elegeu deputado federal por Rondônia, e não tinha residência fixa no Estado. Usou os dois órgãos de comunicação para se eleger à Câmara Federal, mas nunca teve compromisso político, social e econômico com Rondônia. Acreditamos que o Estado tem políticos sérios e com competência suficiente para representar Rondônia, não precisa de “paraquedistas” de plantão...
Senador – As eleições gerais estão a menos de um ano, mas já existem vários pré-candidatos ao Senado, com plenas condições de sucesso no Estado. Além de os senadores Marcos Rogério (PL) e Confúcio Moura (MDB), que deverão concorrer à reeleição, já temos a deputada federal, Sílvia Cristina, presidente regional do PP, o governador Marcos Rocha, que preside o União Brasil no Estado, o ex-senador Acir Gurgacz, presidente estadual do PDT, deputado estadual Rodrigo Camargo (Republicanos-Ariquemes), pecuarista de Ji-Paraná e Bruno Scheid, candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). A ex-deputada federal Mariana Carvalho também estaria sendo pressionada a concorrer ao Senado. A ex-senadora Fátima Cleide, do PT, também é sempre citada em pesquisas realizadas pelos institutos especializados, mas não se manifestou sobre uma provável pré-candidatura.
Respigo
Boa parte dos órgãos de comunicação de Rondônia, publica com regularidade o abuso de diárias de vereadores de vários municípios do interior. O Ministério Público (MP) estadual poderia checar as denúncias, pois são inúmeras e realmente preocupam, porque envolvem dinheiro público +++ Estão abertas até o próximo dia 24 as inscrições para o 7º Prêmio Rita Furtado de Jornalismo, uma promoção da Band-Rondovisão em duas categorias, TV e Web. A premiação é de R$ 24 mil com divisão em três temas: Comércio Eletrônico/e-commerce, Fake-News/Desinformação e Inovação, Sustentabilidade e Transformação Tecnológica +++ A região do Cone Sul, polarizada por Vilhena, não tem nenhuma das oito vagas de Rondônia na Câmara federal, mas a situação poderá melhorar, após as eleições gerais do próximo ano. Dois nomes estão em condições de conseguir as vagas devido à proximidade om a maioria do eleitorado regional, como já demonstrado em eleições anteriores +++ Uma das lideranças políticas fortes do Cone Sul é o prefeito de Vilhena, Flori Cordeiro (Podemos), que foi reeleito em 2024 com mais de 74% dos votos válidos. O ex-deputado federal Natan Donadon (União) é outra forte liderança regional, que está se preparando para retornar ao Congresso Nacional com muitas chances de sucesso, assim como prefeito Flori.
