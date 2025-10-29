Virginia Fonseca entra para o Top 3 das brasileiras mais seguidas no Instagram

Publicada em 29/10/2025 às 11h43
Virginia Fonseca alcançou uma nova marca nas redes sociais e entrou para o Top 3 das mulheres mais seguidas do Brasil no Instagram. A influenciadora superou Larissa Manoela e agora ocupa a terceira posição no ranking.
Nos últimos dois meses, Virginia ganhou cerca de 1 milhão de novos seguidores, passando de 52,6 milhões em agosto para 53,6 milhões atualmente. No mesmo período, Larissa Manoela caiu de 53,5 milhões para 53,4 milhões, perdendo o posto.
O aumento no número de seguidores coincide com o início do namoro de Virginia com o jogador Vinícius Júnior. Desde que o relacionamento foi assumido publicamente, na terça-feira (28), mais de 300 mil pessoas passaram a segui-la.
Com a nova fase, a influenciadora também se tornou a segunda WAG (sigla em inglês para “wives and girlfriends” de jogadores de futebol) mais seguida do mundo, superando Antonela Roccuzzo, esposa de Lionel Messi, e Bruna Biancardi, parceira de Neymar.
O pódio das brasileiras mais seguidas no Instagram é liderado por Anitta, com 63,2 milhões de seguidores, seguida por Tata Werneck, com 56,3 milhões, e Virginia Fonseca, com 53,6 milhões.
