Virginia Fonseca enfrenta imprevisto ao chegar no Rio: “A gente não consegue entrar na casa”
Por Redação | Rondônia Dinâmica
Publicada em 13/10/2025 às 15h44
A influenciadora Virginia Fonseca compartilhou com seus seguidores um contratempo ao desembarcar no Rio de Janeiro nesta segunda-feira (13). Na cidade para participar do segundo ensaio de quadra da escola de samba Grande Rio, onde será rainha de bateria no Carnaval de 2026, a empresária contou que não conseguiu entrar na casa alugada para sua estadia.

Nos stories do Instagram, Virginia apareceu ao lado da assessora e amiga Maressa Lopes explicando a situação. “Viemos almoçar e a intenção era ir pra casa. A gente queria ir pra casa, mas não sei o que aconteceu, né, Maressa?”, disse. A amiga completou: “A gente não vai conseguir entrar na casa, só às três da tarde, porque tem gente lá ainda”.

A influenciadora, que também é dona da marca WePink, reclamou do imprevisto. “Gente, juro, a gente alugou uma casa e o cara não falou nada. Tipo assim, não falaram que poderíamos entrar só três horas”, comentou Virginia, aos risos.

Nesta terça-feira (14), ela participará do segundo ensaio de quadra da Grande Rio, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro.

