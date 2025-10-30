Virgínia Fonseca diz que fará de Madri sua “segunda casa” após namoro com Vini Jr.

Publicada em 30/10/2025 às 15h49
A influenciadora Virgínia Fonseca, 26 anos, revelou que está organizando sua rotina para transformar Madri, na Espanha, em sua “segunda casa”. A apresentadora do Sabadou explicou que pretende montar um guarda-roupa por lá para facilitar as viagens ao encontro do jogador Vini Jr., 25, com quem assumiu recentemente o relacionamento.
“Vim trazer as crianças ao shopping para brincarem um pouco e vou aproveitar para comprar algumas coisas para deixar aqui em Madri, sabe? Roupas para ficar em casa, secador, essas coisas. Vou deixar para não precisar trazer toda vez que eu vier”, contou nos Stories do Instagram. Em tom leve, acrescentou: “Agora é bate e volta entre Brasil e Madri.”
Antes das compras, Virgínia aproveitou o dia com os filhos Maria Alice, de 4 anos, Maria Flor, de 3, e José Leonardo, de 1 — frutos do antigo casamento com o cantor Zé Felipe, 27. A influenciadora levou as crianças para conhecer o Museu das Ilusões, almoçou em família e encerrou o passeio com uma ida ao shopping.
