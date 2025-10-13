Vilhena leva 230 atletas para a disputa dos Jogos Intermunicipais de Rondônia

Publicada em 13/10/2025 às 09h31
Centenas de atletas de 32 municípios de Rondônia se reúnem em Ji-Paraná entre os dias 9 e 22 para a edição 2025 dos Jogos Intermunicipais de Rondônia (JIR). O evento, considerado o maior do esporte no estado, contará com a expressiva participação de Vilhena, que enviará uma delegação completa, composta por 230 atletas, com representação em todas as modalidades em disputa.
A equipe vilhenense, que viaja com o apoio da Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Esportes (Semes), carregará a responsabilidade de defender o município em 15 modalidades: Atletismo, Basquete, Capoeira, Ciclismo, Futsal, Handebol, Jiu-Jitsu, Judô, Karatê, Futebol Society, Taekwondo, Tênis de Mesa, Vôlei de Praia, Voleibol e Xadrez.
A programação do JIR está dividida em duas semanas de intensa competição. Na primeira etapa, o foco estará no Handebol, Basquete, Vôlei de Praia e Futebol Society, além das provas de Ciclismo e das disputas de Capoeira, Taekwondo e Xadrez. Já na segunda semana, entram em cena o Atletismo, Jiu-Jitsu, Judô, Karatê, Tênis de Mesa, Voleibol e Futsal.
Com uma delegação abrangente, Vilhena se posiciona como um dos grandes destaques do JIR 2025, pronta para buscar resultados em todas as frentes da competição.
