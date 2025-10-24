Vilhena conquista o vice-campeonato geral nos Jogos Intermunicipais de Rondônia 2025

Publicada em 24/10/2025 às 08h28
Os Jogos Intermunicipais de Rondônia – JIR 2025, o maior evento esportivo adulto do estado, chegaram ao fim nesta quarta-feira, 22, na cidade de Ji-Paraná. A competição, que mobilizou centenas de atletas em 15 modalidades entre os dias 9 e 22 de outubro, encerrou com a final do Futsal Masculino, que rendeu mais uma medalha de ouro para o município de Vilhena.
Em uma partida dominante, a equipe vilhenense de futsal masculino goleou a seleção de Jaru por 7 a 0 na decisão. Este ouro se soma a outras conquistas de Vilhena no lugar mais alto do pódio: o município também foi campeão nas modalidades de Jiu-Jitsu (masculino e feminino) e Karatê (masculino).
Com as vitórias e as boas colocações em diversas outras modalidades, Vilhena encerrou o JIR 2025 na segunda posição da classificação geral, acumulando 260 pontos. A campeã geral foi Porto Velho, com 397 pontos, e Cacoal ficou em terceiro lugar, com 243 pontos. Ji-Paraná, a cidade-sede, finalizou a competição na sexta posição, com 165 pontos.
O Secretário Municipal de Esportes de Vilhena, Silmar de Freitas, que liderou a delegação em Ji-Paraná, avaliou o resultado como um sucesso. “O resultado alcançado coroa o esforço de meses de planejamento para poder levar ao JIR uma delegação forte, competitiva, que pudesse representar bem Vilhena. Eu acredito que alcançamos esse objetivo”, afirmou.
O secretário também agradeceu aos envolvidos: “Eu quero agradecer aos atletas, técnicos e dirigentes pela dedicação, empenho e gana que demonstraram ao longo da competição”.
