Vigilante é encontrado morto dentro de guarita em empresa na Zona Norte

Publicada em 20/10/2025 às 09h23
Logo nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (20), a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência em uma empresa localizada na Rua Uruguai, no bairro Setor Industrial, Zona Norte de Porto Velho (RO), onde funcionários encontraram o vigia morto dentro da guarita.
De acordo com informações apuradas pela equipe de jornalismo, os trabalhadores chegaram para mais um dia de serviço e, ao notarem que o vigilante não respondia aos chamados, decidiram verificar o que havia acontecido. Ao se aproximarem da guarita, constataram que o homem estava caído e sem sinais de vida, acionando imediatamente a Polícia Militar.
Quando os militares chegaram ao local, confirmaram a situação e solicitaram o apoio de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). O médico de plantão realizou a verificação e constatou o óbito.
A área foi isolada para os trabalhos da Perícia Criminal e da equipe do Instituto Médico Legal (IML), que compareceram ao local para realizar os procedimentos de praxe e apurar as causas da morte. As circunstâncias do ocorrido ainda são desconhecidas e deverão ser investigadas pela Polícia Civil.
