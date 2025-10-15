Vexame da Seleção; Quarta de clássicos; Tabelinha Rondoniense tem futebol feminino e JEBs

Publicada em 15/10/2025 às 09h30
Brasil dá show e goleia a Coreia do Sul por 5 a 0 em Seul, mas, sofre virada histórica e perde para o Japão por 3 a 2. Três clássicos e disputa pela liderança agitam a 28ª rodada do Brasileirão.
Amistosos - Com atuação de gala, o Brasil não tomou conhecimento da Coreia do Sul e venceu por 5 a 0 em amistoso preparatório para a Copa de 2026. Mesmo sob chuva, o quarteto ofensivo brilhou: Estêvão e Rodrygo marcaram duas vezes cada, enquanto Vini Jr completou a goleada. Com muita velocidade e entrosamento, a equipe de Ancelotti mostrou que chega forte na corrida pelo hexa.
Após dominar o primeiro tempo e abrir 2 a 0 com gols de Paulo Henrique e Martinelli, o Brasil sofreu um “apagão” na etapa final e foi derrotado por 3 a 2 pelo Japão, em Tóquio, na terça-feira (14). Minamino, Nakamura e Ueda marcaram para os japoneses, que conquistaram sua primeira vitória sobre a Seleção na história. O time de Ancelotti encerra a Data Fifa com uma goleada e uma lição, amarga, sobre concentração nos 90 minutos.
Brasileirão - Após a pausa da Data Fifa, o Brasileirão volta com tudo nesta quarta-feira (15). O líder Palmeiras encara o Bragantino no Allianz Parque, enquanto o Flamengo visita o Botafogo em duelo direto pelo topo da tabela. À noite, Santos e Corinthians fazem clássico na Vila Belmiro, e Atlético-MG e Cruzeiro duelam na Arena MRV. A rodada ainda promete emoção na luta contra o rebaixamento, com Fortaleza e Sport em campo.
Corrida da Democracia movimenta Porto Velho com R$ 140 mil em premiações. Gazin Porto Velho conquista o Metropolitano Feminino Sub-17 com gol olímpico. Orgulho rondoniense: Letícia Tagino conquista medalha nos JEBs 2025.
Porto Velho - A 3ª Corrida da Democracia, que celebra os 42 anos da Assembleia Legislativa de Rondônia, será realizada no domingo (19), em Porto Velho, com 2.400 inscritos. O evento solidário arrecadou cestas básicas e distribuirá cerca de R$ 140 mil em prêmios nas categorias de 5 km e 10 km. A prova reúne atletas de elite, servidores, PCDs e o público geral em uma grande celebração do esporte e da cidadania.
Futebol Feminino - As meninas da Locomotiva da Capital brilharam! O Gazin Porto Velho venceu o Brazuca EC por 1 a 0 na final do Campeonato Metropolitano Sub-17, com um golaço olímpico de Ana Clara. Invictas e sem sofrer gols, as campeãs ainda levaram os prêmios de melhor goleira e revelação. O Brazuca ficou com o vice e teve Ketlen como artilheira da competição.
JEBs - A jovem Letícia Tagino, de Ji-Paraná, brilhou nos Jogos Escolares Brasileiros em Uberlândia (MG), garantindo a medalha na série Bronze do tênis de mesa. Rondônia segue em destaque com novas medalhas no badminton, conquistadas por Asaf Guimarães e Gabriel Akio, e vaga na semifinal da série Ouro no vôlei de praia feminino. Os atletas vivem uma experiência inesquecível representando o Estado com garra e talento.
