Vereadora enaltece apoio do deputado Cirone Deiró em prol do desenvolvimento do município de Cerejeiras

Publicada em 09/10/2025 às 11h44
A vereadora Gercimara Barbosa disse, nesta quinta-feira (9), que o trabalho desenvolvido pelo deputado estadual Cirone Deiró, está contribuindo com o crescimento equilibrado de Cerejeiras. Ela informou que os recursos assegurados pelo parlamentar, contemplam diversos setores do município. “Essa união política é um exemplo de como o diálogo, entre representantes de esferas de poder, pode gerar resultados concretos, combatendo desigualdades e promovendo o desenvolvimento local”, afirmou.
De acordo com a vereadora, o apoio do deputado e do governador, coronel Marcos Rocha, tem sido fundamental para a captação de recursos estaduais para o município. Segundo ela, sua parceria com Cirone Deiró já resultou na destinação de mais de R$ 1 milhão para Cerejeiras. “Esses valores estão sendo investidos em projetos estratégicos para o desenvolvimento local”, disse.
Entre as principais ações do deputado, em favor do município, está a viabilização de recursos para o Centro de Reabilitação e Equoterapia da APAE. Dos R$ 800 mil já liberados para a execução da obra, cerca de R$ 500 mil foram viabilizados por meio de emenda parlamentar de Cirone Deiró. O projeto foi idealizado por mães de crianças com deficiência e tem o objetivo de promover inclusão social e terapêutica, por meio de interações com cavalos, beneficiando centenas de famílias.
O apoio do deputado já garantiu também a liberação de R$ 328 mil para as obras de ampliação da Feira Municipal. Entre outras ações do parlamentar, em benefício de Cerejeiras, está a viabilização de recursos para a instalação de um letreiro na entrada da cidade, aquisição de implementos agrícolas, de equipamentos e materiais para escolas e realização de competições esportivas.
Segundo a vereadora, sua parceria com o deputado, representa um modelo de articulação política eficaz no cenário municipal e estadual, “especialmente em um contexto de recursos limitados para municípios do interior, como Cerejeiras”.
