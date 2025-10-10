Tucanos em nova sede na Capital, MP-RO e Polícia Civil realizam Operação Face Oculta, “rachadinha” e “funcionários-fantasmas” afastam vereador e assessores 

Publicada em 10/10/2025 às 16h33
Vereadores – A 2ª Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco 2 Polícia Civil (PC) em parceria com o Ministério Público (MP) estadual, e o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), desencadearam hoje (10) a Operação Face Oculta na Câmara Municipal de Porto Velho. Foram –e estão– sendo cumpridos 26 mandados de busca e apreensão, sei mandados de afastamento cautelar da função pública, proibição de acesso à Câmara Municipal e contato com servidores públicos investigados. A Face Oculta investiga suposta prática de crimes de associação criminosa, peculato e lavagem de dinheiro, envolvendo um vereador (TT), cinco assessores parlamentares devido a prática da conhecida “rachadinha” e “funcionários fantasmas” com o objetivo de desviar dinheiro público via ocupantes de cargos comissionados. Notícia ruim, que denigre o político.
Vereadores II – Certamente a ação da Polícia Civil e MP-RO não ficará limitada a Face Oculta e deverá chegar ao interior, onde toda semana é possível acompanhar nos sites de notícias denúncias devido ao elevado número diárias distribuídas a vereadores. Toda semana tem vereador viajando para Brasília e Porto Velho, atuando como se fosse deputado estadual, prefeito. A maioria para entregar ofícios em mãos nas secretarias de Estado, DER, Casa Civil, etc. Até parece que os deputados do interior não mantêm escritórios de atendimento ao público em suas regiões. Fica evidente, que as diárias servem como complemento salarial para os “nobres pares”, que já recebem salários abusivos, se comparados ao trabalhador comum, para se reunirem uma vez por semana.
Vereadores III – Não seria retroceder no tempo, mas é necessário se ajustar à realidade política, econômica e eleitoral. O País precisa de uma reforma administrativa geral, inclusive municípios com menos de 20 mil eleitores ter Conselhos Administrativos, como já foi no Brasil, onde pessoas representativas da sociedade eram convocadas para ajudar na administração do município, discutindo com prefeitos, e aprovando ou não, projetos, indicações, proposições, como se fosse um vereador, mas sem remuneração e as mordomias disponibilizadas pelo atual sistema. Rondônia tem vários municípios, que arrecada menos que gasta para manter prefeituras e câmaras de vereadores. Isso precisa ser revisto. Porto Velho tem vários Distritos (13), a maioria deles com suporte suficiente para ser município, mas a Constituição não permite. Com a Face Oculta, PC e MP, demonstram que nem tudo está perdido, e que ainda, é possível ter esperança de um futuro promissor, onde a corrupção e a impunidade aos poucos vão sendo banidas.
PSDB – A prestigiada inauguração de sede do PSDB em Porto Velho, esta semana, partido presidido no Estado pelo ex-prefeito da capital Hildon Chaves, reuniu a imprensa e lideranças políticas ligadas aos tucanos, e sinaliza, que o grupo virá com força total para as Eleições Gerais de outubro do próximo ano. Não é segredo a ninguém, que Hildon é pré-candidato a governador em 2026. Deixou a prefeitura da capital, após dois mandatos seguidos com cerca de 80% de aprovação e está organizando e fortalecendo o partido, inclusive com constantes visitas ao interior, já que também preside a Associação dos Municípios de Rondônia-Arom, cargo com mandato até o final do próximo ano. A reestruturação e fortalecimento do partido não é por acaso, mas indica, que o PSDB se prepara para retomar o espaço político, que sempre teve em níveis regional e nacional.
Desafios - “Essa nova sede é mais do que um prédio; é um símbolo de renovação, união e compromisso com Rondônia. Queremos um PSDB forte, aberto e preparado para os desafios de 2026”, disse Hildon Chaves à Rádio Conecta 107,9 FM na solenidade de inauguração da nova sede tucana em Porto Velho. No contato com os jornalistas, Hildon confirmou sua pré-candidatura a governador, admitiu que está dialogando com lideranças de outras siglas partidárias do Estado, porque pretende montar chapas fortes, tanto majoritária como proporcionai, pois, a formatação de alianças é fundamental no processo político-eleitoral visando 2026. A escolha de um vice, de preferência do interior é um dos desafios de Hildon. Diálogos estão sendo mantidos com regularidades com lideranças de Ariquemes, Ji-Paraná, Ouro Preto, Jaru, Cacoal, Vilhena, Pimenta Bueno e Rolim de Moura. A situação deverá estar definida até o final do ano.
Respigo
A Operação Face Oculta, realizada na manhã de hoje na Câmara de Vereadores de Porto Velho, não ficará limitada a essa investida. Até o final do ano teremos mais ações com a finalidade de combater com veemência a corrupção na política +++ A decisão judicial de os envolvidos no caso “rachadinha” no “Parlamento Mirim” de Porto Velho, entre vereador e servidores-fantasmas, com o afastamento cautelar por 30 dias dos envolvidos, não seria necessário para os “servidores”. O motivo: a dificuldade para se detectar os “fantasmas”... +++ Comenta-se nos bastidores da política, na região polarizada por Ji-Paraná, que um conhecido político, bom de voto, estaria disposto a assinar ficha de filiação do PSDB. A liderança política regional seria o ex-deputado estadual e ex-prefeito de Ji-Paraná, Jesualdo Pires, atualmente sem partido +++ Ele é pré-candidato a deputado federal com amplas chances de sucesso, além de ser um enorme aliado para Hildon Chaves, presidente regional dos tucanos e pré-candidato a governador. Caso os comentários se confirmem Chaves terá um importante aliado na “Capital da BR” +++ Jesualdo foi candidato ao Senado em 2018. Somou 195.641 votos em todo o Estado +++ Marcos Rogério, também de Ji-Paraná, foi eleito senador, mas no município perdeu para Jesualdo. Rogério somou 24.997 votos (22,86%), e Jesualdo 41.647 votos (38,08%).
Comentários
Seja o primeiro a comentar!