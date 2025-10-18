Trio é preso com quase 11kg de drogas em boca de fumo na zona norte

Publicada em 18/10/2025 às 09h15
Uma ação de policiais da Força Tática do 1º Batalhão na noite desta sexta-feira (17), resultou na prisão de dois homens e uma mulher acusados de tráfico de drogas no Beco Limeira, bairro Nacional em Porto Velho.
De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe recebeu denúncias sobre o livre comércio de entorpecentes em uma boca de fumo na Rua Giruá.
Na chegada um dos suspeitos (Matheus), tentou fugir correndo, mas foi detido com uma sacola contendo três pacotes de maconha, pesando 1,700kg. Os demais (Jonatas, Claudete), foram localizados dentro da casa, e com eles apreendidos dinheiro, balanças de precisão e material usado para embalar os entorpecentes.
Durante varredura no local foram localizados enterrados no quintal outros 9kg da droga, além de objetos de procedência duvidosa.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!