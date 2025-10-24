Traficante é preso após perseguição e tiroteio no centro de Porto Velho

Publicada em 24/10/2025 às 09h15
Uma câmera de segurança registrou parte da perseguição policial a um traficante de 33 anos, ocorrida na tarde desta quinta-feira (23), no centro de Porto Velho. O caso mobilizou equipes do Batalhão de Trânsito (BPTRAN) e do Batalhão de Patrulhamento Tático de Ações e Repressão (BPTAR).
As imagens mostram o momento em que os policiais fazem o cerco ao veículo modelo Onix, no cruzamento da Avenida Campos Sales com Rua Almirante Barroso. Durante a ação, um dos agentes por pouco não foi atropelado por uma viatura que acompanhava a ocorrência.
A perseguição teve início na Rua Tabajara com José Bonifácio, no bairro Pedrinhas, e percorreu várias vias até terminar na Avenida Rio de Janeiro com Rogério Weber, onde os militares efetuaram disparos contra o carro para conter o suspeito.
Com o homem, os policiais apreenderam porções de drogas, objetos de procedência duvidosa e um carregador de pistola com munição. O caso foi encaminhado à Central de Flagrantes para as medidas cabíveis.
