“Tô que nem paisagem”: Anitta diz que está mais bonita pessoalmente

Publicada em 20/10/2025 às 14h46
A cantora Anitta, de 32 anos, falou com bom humor sobre as transformações em sua aparência após realizar novos procedimentos estéticos. Durante uma conversa com a influenciadora Bianca Andrade, de 31, a artista brincou que está mais bonita pessoalmente do que nas fotos.
“Pessoalmente está ainda [mais bonita]”, comentou Bianca ao rever a cantora. Anitta respondeu em tom descontraído: “Pessoalmente tá babado, a foto não tá entregando. Tô que nem paisagem. Pessoalmente você fala: ‘Uau’, na foto você fala: ‘Hm, talvez’”.
Em junho, a equipe da artista confirmou que ela havia passado por um procedimento estético, sem revelar qual foi. “A cantora realizou um procedimento estético (como é de seu costume), sem qualquer intercorrência ou necessidades especiais”, informou a assessoria na ocasião.
