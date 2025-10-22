Tiros atingem casa e carro de família enquanto todos dormiam em Ji-Paraná
Publicada em 22/10/2025 às 08h50
A tranquilidade da madrugada foi quebrada por disparos de arma de fogo na Rua Cruzeiro do Sul, em Ji-Paraná, por volta da meia noite  desta terça-feira (21).

Segundo informações, uma família dormia quando os tiros começaram a atingir a residência. Marcas de bala ficaram nas paredes, na janela e até no portão da casa, além de danos no para-brisa de um carro estacionado em frente ao imóvel.

 Os moradores não conseguiram ver quem atirou, mas testemunhas relataram que um homem em uma motocicleta teria parado em frente à casa, efetuado os disparos e fugido em seguida.

 A Polícia Militar foi acionada e constatou o rastro de destruição deixado pelos tiros. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. O caso segue sob investigação da Polícia. 

