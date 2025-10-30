Tiago Abravanel elimina 23 kg com mudanças leves: ““Não deixo de aproveitar”

Publicada em 30/10/2025 às 16h09
O ator e cantor Tiago Abravanel revelou que perdeu 23 quilos em menos de seis meses, sem recorrer a dietas restritivas ou métodos radicais. Segundo ele, o resultado foi consequência de pequenas transformações na rotina e de um novo olhar sobre saúde e bem-estar.
Em entrevista, Tiago contou que o principal aprendizado foi entender que o cuidado com o corpo deve caminhar junto com o prazer de viver. “Não deixo de aproveitar a minha vida, de comer aquilo que eu gosto e não tenho grandes restrições. O cuidado não pode ser uma paranoia, ele tem que ser a sua rotina”, afirmou. Ele disse ainda que o sono melhorou, as roupas passaram a vestir melhor e o cotidiano ficou mais leve.
O artista também destacou o papel da terapia nesse processo. “Eu entendi que olhar para mim era o meu maior objetivo deste ano. Talvez tenha se tornado meu objetivo de vida. Uma pessoa com uma rotina como a minha precisa de atenção com a saúde mental e física”, declarou. Para ele, o emagrecimento foi apenas um reflexo de uma mudança mais ampla, e não o foco principal.
Vivendo uma nova fase, Tiago contou que planeja ser pai com o marido, Fernando Poli, com quem é casado desde 2022. Inspirado pela convivência com crianças durante a temporada do musical Wicked, o ator revelou o desejo do casal de adotar uma criança no futuro, sem pressa, apenas esperando o momento certo.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!