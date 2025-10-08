FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

TCE de Rondônia exige concurso para procuradores em Nova Mamoré: prefeito deve comprovar realização do certame

Decisão do conselheiro-substituto Omar Pires Dias reconhece avanços administrativos e fiscais, mas cobra ato formal de abertura do concurso; gestor terá de provar a deflagração até a prestação de contas de 2025, sob pena de multa