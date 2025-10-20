“Tá tudo tranquilo, igual um furacão”: Gracyanne Barbosa fala após cirurgia e assalto

Publicada em 20/10/2025 às 15h04
A modelo e dançarina Gracyanne Barbosa, de 42 anos, enfrentou uma semana turbulenta em outubro e usou as redes sociais para brincar com os seguidores sobre o momento difícil que viveu.
A musa fitness passou por uma cirurgia no joelho após romper o ligamento durante sua participação no quadro Dança dos Famosos. Poucos dias depois, foi assaltada ao retornar de um ensaio da União da Ilha, escola de samba da qual é rainha de bateria. O susto a levou de volta ao hospital para investigar um inchaço no quadril, consequência do episódio.
Neste domingo (19), Gracyanne abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e respondeu de forma bem-humorada sobre como está lidando com tudo. “Tá tudo tranquilo, igual um furacão. Tô tentando ficar bem, pensar positivo, entender que as coisas acontecem porque têm que acontecer, porque têm algo a ensinar, e acreditando que logo tudo estará no seu devido lugar”, disse.
A resposta veio acompanhada de um vídeo divertido em que a modelo aparece “indo contra um furacão”, simbolizando a fase intensa, mas com bom humor.
