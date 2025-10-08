IMPROBIDADE

STJ não conhece agravo de Ivo Cassol e mantém negativa de seguimento a recurso especial

Decisão monocrática do ministro Herman Benjamin, assinada em 30 de setembro e publicada em 3 de outubro de 2025, aponta erro na via recursal quanto ao capítulo sujeito a repetitivos e falta de impugnação específica sobre vício de admissibilidade