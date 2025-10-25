“Silvio, por favor, não me manda embora”: Eliana relembra momento decisivo no SBT

Publicada em 25/10/2025 às 09h17
Durante sua participação no Conversa com Bial desta sexta-feira (24), Eliana reviveu um dos episódios mais marcantes de sua carreira: o dia em que pediu pessoalmente a Silvio Santos para não ser demitida do SBT.
A apresentadora contou que, após o cancelamento de seu primeiro programa na emissora, decidiu abordar o dono do canal de forma inesperada. “Lembro que me escondi perto da diretoria, e quando ele passou, quase grudei no suspensório dele. Falei: ‘Silvio, por favor, não me manda embora’. E ele respondeu: ‘Você tem contrato, vá para casa que continuará recebendo’. Eu disse: ‘Não quero, quero trabalhar’.”
Segundo Eliana, o diálogo emocionado acabou mudando seu destino. “Perguntei: ‘Você tem alguma coisa contra mim?’. E ele respondeu: ‘Não, por quê?’. Então pedi: ‘Se não tiver, por favor, me deixa trabalhar’. Foi quando ele perguntou o que eu queria fazer, e eu disse: ‘Qualquer coisa, até sentar num banquinho apresentando como a Vovó Mafalda’.”
A insistência e a sinceridade da jovem artista sensibilizaram Silvio Santos, que decidiu mantê-la na emissora — gesto que marcou o início de uma trajetória de sucesso.
