Sílvia Cristina vai apresentar a palestra sobre sua luta contra o câncer de mama, da descoberta ao tratamento da doença

Publicada em 13/10/2025 às 10h05
Na próxima terça-feira, dia 14, às 10h15, a deputada federal Sílvia Cristina vai apresentar a palestra onde conta a sua luta contra o câncer de mama, da descoberta ao tratamento da doença, no auditório do Instituto Federal de Rondônia (Ifro), no Campus Porto Velho.
A palestra faz parte de uma série de atividades que a deputada realiza, alusivas ao Outubro Rosa, como forma de chamar a atenção para a prevenção do câncer de mama, o cuidado e a importância do diagnóstico precoce para o controle da doença, que é o tipo que mais mata mulheres no Brasil e no mundo.
SERVIÇO
Palestra alusiva ao Outubro Rosa.
Data: 14/10/2025 – Terça-feira
Horário: 10h15
Local: IFRO Calama – Av. Calama, 4985 - Flodoaldo Pontes Pinto.
Sugestão de entrevista: Deputada federal Sílvia Cristina.
