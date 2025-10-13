Sílvia Cristina vai apresentar a palestra sobre sua luta contra o câncer de mama, da descoberta ao tratamento da doença
Por Assessoria
Publicada em 13/10/2025 às 10h05
Nos acompanhe pelo Google News

Na próxima terça-feira, dia 14, às 10h15, a deputada federal Sílvia Cristina vai apresentar a palestra onde conta a sua luta contra o câncer de mama, da descoberta ao tratamento da doença, no auditório do Instituto Federal de Rondônia (Ifro), no Campus Porto Velho.

A palestra faz parte de uma série de atividades que a deputada realiza, alusivas ao Outubro Rosa, como forma de chamar a atenção para a prevenção do câncer de mama, o cuidado e a importância do diagnóstico precoce para o controle da doença, que é o tipo que mais mata mulheres no Brasil e no mundo.

SERVIÇO

Palestra alusiva ao Outubro Rosa.

Data: 14/10/2025 – Terça-feira 

Horário: 10h15

Local: IFRO Calama – Av. Calama, 4985 - Flodoaldo Pontes Pinto.

Sugestão de entrevista: Deputada federal Sílvia Cristina.

Política OUTUBRO ROSA
Imprimir imprimir