Sílvia Cristina reforça importância da prevenção no Outubro Rosa e divulga locais para realização de exames

Publicada em 07/10/2025 às 16h23
Neste Outubro Rosa, a deputada federal Sílvia Cristina (PP-RO) iniciou a semana destacando a importância da prevenção e do apoio mútuo entre mulheres na luta contra o câncer de mama. Em mensagem publicada nas redes sociais, a parlamentar afirmou que o movimento simboliza união, cuidado e esperança, ressaltando que a prevenção é o maior gesto de amor próprio e coletivo.
“Cada mulher que está aqui carrega sua própria história — de medo, coragem, superação, fé, esperança e amor. Mas todas têm algo em comum: entenderam que a prevenção é o maior gesto de amor por si mesmas e por quem amam”, declarou. Sílvia Cristina também afirmou acreditar “na força que nasce quando uma mulher apoia a outra”, reforçando o sentido de solidariedade que marca a campanha.
A deputada convidou as mulheres que ainda não realizaram a mamografia neste ano a procurarem atendimento nas unidades do Hospital de Amor, localizadas em três municípios de Rondônia. Em Porto Velho, o serviço está disponível na BR-364, área rural da capital, com contato pelo telefone (69) 3211-7700. Em Ji-Paraná, o Centro de Prevenção e Diagnóstico de Câncer funciona na Rua Maria Mendes Messias, nº 495, Bairro Colina Park II, com telefone (69) 3411-6600. Já em Vilhena, o atendimento ocorre na Avenida Jô Sato, nº 261, Bairro Jardim América, com contato (69) 2101-0101.
O comunicado também reforça as orientações sobre os exames de rastreio do câncer de mama. Mulheres entre 40 e 49 anos devem realizar a mamografia anualmente, enquanto as de 50 a 60 anos devem fazer o exame a cada dois anos. “Se toque, se cuide, se previna. Porque juntas, somos mais fortes que o câncer”, concluiu Sílvia Cristina.
