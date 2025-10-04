Sílvia Cristina destaca a exposição Histórias que Transformam Dor em Esperança, alusiva ao Outubro Rosa

Publicada em 04/10/2025 às 08h20
A deputada federal Sílvia Cristina participou na manhã desta sexta-feira (3), da solenidade de abertura da Exposição Histórias que Transformam Dor em Esperança, realizada pelo Grupo de Apoio às Pessoas Portadoras de Câncer de Ji-Paraná (GAPC), no Centro de Prevenção e Diagnóstico de Câncer (Hospital de Amor).
A exposição conta com fotografias e relatos de mulheres, como a Sílvia Cristina, que superaram o desafio de enfrentar o câncer de mama. O evento faz parte da programação do Outubro Rosa, em parceria com a fundação Pio XII.
“Ter a história de tantas mulheres retratadas de forma direta, acredito que serve de estímulo para que outras mulheres passem a enxergar a prevenção, os exames e o diagnóstico precoce, como essenciais para assegurar a cura do câncer. O recado é: nós conseguimos vencer o câncer, você também consegue! Mas, é preciso se cuidar, se prevenir”, afirmou a parlamentar.
Neste mês, a deputada está desenvolvendo uma série de ações alusiva ao Outubro Rosa, como forma de chamar a atenção para a necessidade de conscientização acerca da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, que é o que mais mata mulheres no Brasil e no mundo.
Na solenidade de abertura da exposição, estavam presentes o deputado estadual Nim Barroso, o presidente da Câmara, Marcelo Lemos e os vereadores Josiel Brito, Anderson de Matos, Wilian Cândido e Márcio da PRF. A presidente do GAPC, Givanilda Santos, o presidente do Lions Clube, Edilson Pupim e a coordenadora do Força na Peruca, Gislaine Dias, e o coordenador de captação de recursos do Hospital de Amor, Leandro,
