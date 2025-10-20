Silvia Cristina celebra marca de 60 mil seguidores e reforça compromisso com mandato participativo

Publicada em 20/10/2025 às 16h05
A deputada federal Silvia Cristina anunciou que atingiu a marca de 60 mil seguidores em suas redes sociais. Em publicação feita neste domingo, a parlamentar destacou o crescimento do público e agradeceu o apoio recebido ao longo do mandato.
“Já somos 60K! Nossa bonita família não para de crescer e atingimos 60 mil corações, que estão unidos pelo amor, trabalho, resultados e o cuidado com a nossa gente”, escreveu.
Silvia Cristina afirmou que o mandato segue pautado pelo diálogo com a população e pela busca de resultados concretos. “Gratidão a todos que nos acompanham por aqui e vamos seguir trabalhando, com um mandato participativo e de resultados. Sempre tenho como missão maior cuidar das pessoas”, completou.
A publicação foi acompanhada de mensagens de agradecimento e das hashtags #silviacristina, #deputadafederal, #rondonia e #juntospeloamor.
