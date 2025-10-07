EXTREMA-DIREITA

Silêncio: bolsonaristas de Rondônia se calam após ligação de Donald Trump ao presidente Lula

Enquanto Lula anuncia telefonema de 30 minutos com Donald Trump e pede retirada de sobretaxas de 40 %, bolsonaristas radicais da bancada rondoniense seguem sem emitir posicionamento público 24h após o episódio