Servidor aposentado do TJRO é destaque em competições de ciclismo em Rondônia e MT

O servidor aposentado do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO), Carlos Vidal de Brito, de 60 anos, tem levado o nome do Judiciário rondoniense ao pódio em diversas competições de ciclismo pelo Estado e região. Lotado durante toda a carreira na Comarca de Cerejeiras, Carlos encontrou no esporte uma nova paixão após a aposentadoria, transformando o pedal em um estilo de vida.
O movimento ciclístico começou em 2015, quando um grupo de moradores do Cone Sul passou a se reunir para pedalar à noite e nos fins de semana. Motivado pelo entusiasmo coletivo, Carlos comprou sua primeira bicicleta e logo começou a participar de eventos e encontros de ciclistas em Rondônia e Mato Grosso, como o Cafundó Bike (Pimenta Bueno), Ultra Bike (Vilhena) e o Bikecer (Cerejeiras).
Com o tempo, e já mais experiente, ele decidiu investir em uma bicicleta voltada para competições. A partir daí, os resultados começaram a aparecer. Com treinos intensos — de 4 a 5 vezes por semana, somando até 300 km percorridos — Carlos passou a conquistar pódios com frequência, principalmente após sua aposentadoria em 2021, quando passou a se dedicar integralmente ao ciclismo.
No último dia 5 de outubro, ele conquistou o 2º lugar no Desafio dos Fortes, em Ariquemes (RO), registrando o tempo de 02:10:28:215. A prova contou com competidores dos estados de Rondônia, Mato Grosso e Acre, e marcou mais uma conquista importante em sua trajetória.
Em 2025, Carlos participou de 13 provas, alcançando o pódio em todas elas — com destaque para o 1º lugar em Alvorada do Oeste, e 2º lugares em Cerejeiras, Espigão do Oeste e Ariquemes.
“Com mais tempo para treinar, passei a me dedicar de corpo e alma ao esporte. O ciclismo me trouxe saúde, foco e novos desafios”, diz Carlos, que encerra o ano com planos de disputar mais cinco provas antes do fim da temporada.
A trajetória de Carlos Vidal de Brito inspira colegas e demonstra que a aposentadoria pode ser um novo ponto de partida para grandes conquistas — dentro e fora do Judiciário.
