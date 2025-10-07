Senador de Rondônia pede convocação da presidente do Palmeiras à CPMI do INSS após suspeitas sobre contratos bilionários da Crefisa

Publicada em 07/10/2025 às 09h06
Porto Velho, RO – O senador Marcos Rogério (PL-RO) apresentou requerimento à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS para convocar a presidente da Crefisa e do Palmeiras, Leila Pereira, a prestar depoimento sobre contratos firmados entre a instituição financeira e o Instituto Nacional do Seguro Social. O pedido se soma a outros apresentados por deputados federais que integram a comissão, como Delegado Fábio Costa (PP-AL), Evair Vieira de Melo (PP-ES) e Sidney Leite (PSD-AM).
No documento, o senador destacou que a Crefisa venceu 25 dos 26 lotes do leilão realizado em abril de 2025 para administrar a folha de pagamento dos benefícios previdenciários. O contrato, estimado em mais de R$ 12 bilhões, abrange o período de 2025 a 2029 e superou propostas de bancos como Itaú e Bradesco. Marcos Rogério apontou que a conquista da instituição, considerada de porte médio e voltada tradicionalmente ao crédito pessoal, causou repercussão no setor financeiro e levantou questionamentos sobre os critérios técnicos e financeiros utilizados.
O parlamentar mencionou ainda que, poucos meses após a assinatura dos contratos, o INSS determinou a suspensão cautelar dos serviços prestados pela Crefisa, em razão de denúncias de coação de aposentados, venda casada de produtos, atrasos no pagamento de benefícios e falta de estrutura de atendimento. Segundo nota do próprio instituto, essas práticas violariam normas de atendimento e colocariam em risco a regularidade dos pagamentos.
Marcos Rogério argumentou que a convocação de Leila Pereira é necessária para assegurar transparência e controle público sobre operações que envolvem bilhões de reais e atingem milhões de segurados. “A Crefisa superou gigantes como Itaú e Bradesco num contrato de R$ 12 bilhões. Isso, por si só, já exigiria explicações. Quando surgem denúncias de coação de aposentados, venda casada e atraso de pagamentos, a necessidade de ouvir sua presidente se torna incontornável”, afirmou.
O senador ressaltou que a oitiva permitirá esclarecer os critérios de seleção da empresa e avaliar possíveis responsabilidades administrativas. “Trata-se de uma operação que movimenta recursos públicos de grande relevância e afeta diretamente a população beneficiária do INSS. Não há espaço para dúvidas ou falta de clareza”, acrescentou.
Outros parlamentares que assinaram pedidos semelhantes citaram dados da Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) indicando que as reclamações contra a Crefisa dobraram entre 2024 e 2025, além de casos de concessão de empréstimos sem solicitação e imposição de produtos financeiros adicionais. A empresa também foi alvo de denúncias apresentadas à OAB-SP e de apurações pela Polícia Federal sobre práticas abusivas.
A Crefisa, em nota, negou qualquer irregularidade e afirmou que todos os contratos são firmados mediante autorização dos clientes. A instituição informou que cumpre as exigências legais e contratuais e que menos de 1% das operações resultaram em reclamações formais. A empresa sustentou ainda que investe em tecnologia e modernização para aprimorar o atendimento e manter a regularidade dos serviços.
Os requerimentos de convocação apresentados pelos parlamentares ainda serão avaliados pela CPMI do INSS. Se aprovados, Leila Pereira será intimada a comparecer à comissão na condição de testemunha.
