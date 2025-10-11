Sebrae em Rondônia e Semtel levam empresários à Abav Expo 2025, no Rio de Janeiro

Publicada em 11/10/2025 às 11h45
Empreendedores de Porto Velho destacam experiências turísticas na maior feira do setor da América Latina para promover o turismo da Resex Lago do Cuniã e fortalecer a economia local
Nesta sexta-feira (10) encerrou-se a Abav Expo 2025, a maior feira do setor de turismo da América Latina, realizada no Expo Center, no Rio de Janeiro. O evento, que começou na última quarta-feira (8), reuniu milhares de profissionais, operadoras, agências e instituições ligadas ao turismo nacional e internacional.
O Sebrae em Rondônia, representado nesta missão empresarial pela analista de Turismo Evellin Peixoto, em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo e Esporte (Semtel), acompanha empresários de Porto Velho (RO) na feira com o objetivo de impulsionar negócios e divulgar a experiência turística da Reserva Extrativista (Resex) Lago do Cuniã.
Logo no primeiro dia do evento, três empreendedores rondonienses foram classificados entre as 20 vagas das Rodadas de Negócios da Embratur, concorrendo com mais de 60 experiências turísticas de todo o Brasil. As empresas Extremo Norte Turismo, Amazon Birdwatching e o Flutuante Pelicano representaram o estado nas modalidades de turismo receptivo, observação de pássaros e hospedagem temática, respectivamente.
Localizado no Rio Verde, em Candeias do Jamari, a cerca de 40 minutos de barco de São Carlos, o Flutuante Pelicano é uma das experiências que mais despertou curiosidade entre os visitantes da feira.
Os empresários apresentaram suas propostas no palco do Sebrae Nacional, por meio de pitchs com vídeos e souvenirs locais, chamando a atenção de operadoras de turismo nacionais e internacionais interessadas em novos destinos amazônicos.
O diretor técnico do Sebrae em Rondônia, Carlos Eduardo Sakagami, reforça que o turismo é um eixo estratégico no desenvolvimento econômico do estado:
“Com parceiros estratégicos, o Sebrae vem buscando uma atuação cada vez mais forte para que o turismo em Rondônia seja mais uma força motriz de nossa economia. Turismo é inclusivo, agregador e fortalece as identidades de nosso estado.”
Para o Secretário Executivo de Turismo de Porto Velho, Aleks Palitot, a presença dos empreendedores na Abav é um marco importante:
“A oportunidade de empresários de Porto Velho participarem de rodadas de negócios, promovendo suas ofertas de serviço, fortalece e exalta nosso imenso potencial turístico.”
A empresária Thaiana Lima, do Flutuante Pelicano, destaca que integrar o roteiro da Resex Lago do Cuniã ao empreendimento enriquece a vivência cultural dos visitantes e fortalece a economia das comunidades ribeirinhas.
Estreando na feira, o empresário Jefferson Araújo, da Extremo Norte Turismo, descreveu a participação como uma experiência transformadora:
“Foi incrível, cheia de conexões e grandes possibilidades de negócios para o turismo da nossa região!”
O biólogo e empresário Raul Pommer, da Amazon Birdwatching, reforçou a importância da ação e o impacto positivo para o turismo sustentável:
“Participar da Abav 2025 foi uma excelente oportunidade de negócios, principalmente para expor o potencial turístico de Porto Velho e da Resex Lago do Cuniã. Além disso, conheci novos produtos turísticos que podem ser implementados na nossa região. Só tenho a agradecer ao Sebrae RO e à Semtel pela oportunidade.”
Para a Coordenadora Estadual de Turismo do Sebrae, Tatiana Sadeck, essa participação representa um marco para o turismo sustentável de Rondônia:
“Este é o primeiro passo para oportunizar o projeto Resex Lago do Cuniã a acessar o mercado, transformando a vivência em um produto turístico de prateleira comercial e impulsionando novos negócios na região.”
Também presente na comitiva, o empreendedor comunitário Seu Jorge, proprietário de um restaurante no Núcleo Comunitário Silva Lopes, dentro da Resex, afirmou sentir orgulho em representar os empreendedores locais e apresentar as belezas do Cuniã a um público nacional.
