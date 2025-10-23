Se não for vaidoso, Acir deve 'salvar' o PDT de Rondônia; Hildon tem chance de ser deputado; e Rocha pode reforçar o PSD de Expedito

Publicada em 23/10/2025 às 09h30
Ciro Gomes retorna ao PSDB e às suas origens políticas
CARO LEITOR, certa vez, no café da manhã no Hotel Meliá Brasil 21 em Brasília, encontrei-me com o secretário-geral nacional do PDT, Manoel Dias. Na oportunidade, conversamos sobre política e a dimensão do comportamento político de Ciro Gomes. Neste caso, concordamos que Ciro hoje é o mais preparado tecnicamente para assumir a Presidência da República, porém, não consegue se comportar com inteligência emocional e equilíbrio. Por sua vez, disse a Dias que me causava estranheza certos flertes de Ciro com as forças reacionárias do país, daí lembrei da trajetória partidária de Ciro, o seu berço político foi o PDS, partido originário da ARENA que sustentava politicamente o Regime Militar. Em resposta à minha reflexão, Manoel Dias disse que “o homem sempre volta às origens quando envelhece”. Tal frase é uma expressão popular sugerindo o retorno das pessoas ao que é familiar, ou seja, família, relacionamento, cultura, pensamentos e posicionamentos políticos. Em um sentido mais positivo, “voltar às origens” pode significar reconectar-se com a essência própria, raízes e valores para se encontrar e compreender o presente e o futuro.
Movimento
Em colunas passadas, anunciamos a saída de Ciro Gomes do PDT - após uma década filiado à legenda brizolista - e o seu retorno para o ninho tucano, ou seja, PSDB. Esse movimento político de Ciro representa um retorno às suas origens.
Ajoelhado
O PDT de Carlos Lupi está ajoelhado para o presidente Lula (PT-SP) por ocupar o Ministério da Previdência. Em tempos passados, um escândalo como o do INSS, o PDT teria rodado, mas Lula segurou o partido no intuito de deixar Ciro aprisionado.
Calcular
Faltou ao presidente Lula (PT-SP) calcular que Ciro Gomes poderia retornar ao PSDB e oxigenar o partido, inclusive disputando novamente a Presidência da República pela sigla tucana. Neste caso, o PSDB é o único partido que faz oposição ao PT e nunca participou da base governista petista no Congresso Nacional.
Compôs
O próprio PL do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL-RJ) já compôs com o PT quando lançou o empresário mineiro José de Alencar (PL-MG) como vice-presidente do presidente Lula (PT-SP) nos dois primeiros mandatos.
Comportamento
No quesito comportamento com inteligência emocional e equilíbrio, não existe muita diferença entre Ciro Gomes e Jair Bolsonaro. Entretanto, Ciro é muito mais inteligente em conhecimento de Brasil, economia, soberania, políticas públicas e relacionamento com a imprensa.
Personalista
Ciro Gomes é um político personalista com filiações partidárias no PDS (1982–1983); PMDB (1983–1990); PSDB (1990–1997); PPS (1997–2005); PSB (2005–2013); PROS (2013–2015); PDT (2015–2025) e agora de volta ao PSDB. Assim, nunca foi tucano, socialista, trabalhista e se importou com a tradição Vargas-Jango-Darcy-Brizola.
Nacionalista
Enquanto no PDT, Ciro Gomes nunca conversou com a base partidária e se prestou a construir o PDT pela esquerda. Ciro é personalista, carreirista e vaidoso politicamente, porém, não podemos negar que é um nacionalista e defensor da nossa soberania nacional.
Construir
Falando em construir, a coluna de ontem (22) repercutiu bastante em relação aos movimentos dos caciques da esquerda e centro-esquerda em Rondônia. Uma coisa é certa, os partidos da Frente Caminhada Esperança precisam construir nominatas de deputados federais para conquistar uma cadeira na Câmara dos Deputados, manter a cadeira no Senado ou cumprir a cláusula de barreira.
Barreira
O que é cláusula de barreira? É uma norma que restringe a atuação e o funcionamento de partidos políticos que não obtiverem determinada porcentagem de votos para o Congresso Nacional. Até 2030, seguirá a seguinte regra de transição para sua aplicação: 2022 – 2% dos votos válidos e 9 deputados federais; 2026 – 2,5% e 11 deputados federais; 2030 – 3% e 15 deputados federais.
Dificuldades I
Diante do desafio imposto pela cláusula de barreira e apenas um terço do eleitorado rondoniense se diz progressista nas pesquisas de opinião, os partidos de esquerda e centro-esquerda terão muitas dificuldades em conquistar uma cadeira na Câmara dos Deputados, a exemplo do PDT, PSB, Rede, PSOL e a federação PT/PCdoB/PV.
Dificuldades II
Os caciques dos partidos de Centro a exemplo do MDB, Podemos, PSDB e PSD, também terão dificuldades de construir nominatas de deputados federais competitivas. Já os partidos de Direita e Extrema-Direita, a exemplo do União Brasil, Republicanos, PP e PL, respectivamente, não terão tantas dificuldades. Por sua vez, o partido Novo é carta fora do baralho.
Cumprir
O PDT, por exemplo, a única saída para cumprir a cláusula de barreira e conquistar uma cadeira na Câmara dos Deputados é o ex-senador Acir Gurgacz (PDT-Ji-Paraná) vencer a inelegibilidade, depois colocar a vaidade do lado e declinar do desejo de retornar ao Senado, se lançando candidato a deputado federal.
Reforço
Já o PSD, comandado pelo ex-senador Expedito Júnior (PSD-Rolim de Moura), caso se confirme a filiação do governador Coronel Marcos Rocha (União Brasil-Porto Velho) e do seu staff político, a legenda receberá um reforço na nominata de deputado federal e estadual, além de passar a contar com um candidato competitivo a uma vaga ao Senado.
Habilidade
Caso o ex-prefeito Hildon Chaves (PSDB-Porto Velho) decline de disputar o governo nas próximas eleições e se lance candidato a deputado federal, como se especula nos bastidores do poder, o PSDB tem a chance de eleger um deputado federal. Resta saber se Hildon terá a habilidade de construir uma nominata de deputado federal.
Rosa
No próximo dia 30 de outubro, em alusão ao Outubro Rosa, o deputado estadual Marcelo Cruz e o vereador Pastor Evanildo – seu pai, ambos do PTRB, promovem a palestra “Menos Pausa, Mais Amor – Chega de silêncio: Menopausa é Força, Renascimento e Amor Próprio”.
Saúde
O evento em alusão ao Outubro Rosa promovido pelo deputado estadual Marcelo Cruz (PRTB) e o vereador Pastor Evanildo (PRTB) tem como objetivo romper o silêncio em torno de temas essenciais à saúde feminina, como a menopausa, a reposição hormonal e a prevenção ao câncer de mama, incentivando o diálogo aberto, o autoconhecimento e o cuidado com o corpo e a mente.
Revitalizar
Com intermediação do deputado estadual Luizinho Goebel (Podemos-Vilhena), o DER iniciou uma ampla operação tapa-buraco para corrigir os pontos mais críticos do asfalto e aplicação de microrrevestimento com o objetivo de revitalizar e proteger a superfície das vias urbanas no município de Colorado do Oeste.
Professores
Na última sessão ordinária, a Assembleia Legislativa de Rondônia (ALERO) aprovou o Projeto de Lei Complementar 160/2025, que institui o novo valor do auxílio-alimentação para R$ 500 mensais para servidores da Educação. O valor recebido anteriormente era de R$ 253,46 e o novo valor será retroativo a partir de setembro deste ano.
Lançou
O vereador Dr. Breno Mendes (Avante-Porto Velho) se antecipou e lançou sua pré-candidatura a deputado estadual. Breno disse que já deu sua cota de sacrifício ao partido quando disputou a prefeitura de Porto Velho nas eleições de 2020 e um mandato de deputado federal no pleito de 2022, fazendo o partido cumprir a cláusula de barreira.
Sério
Falando sério, a expressão “voltar às origens” pode ser interpretada como um padrão de comportamento, especialmente em relacionamentos, onde um homem pode voltar não por arrependimento, mas por territorialismo, ego ou falta de respeito.
