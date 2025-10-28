Sabrina Sato fala sobre viver com TDAH: “Pago um preço alto”

Publicada em 28/10/2025 às 16h12
A apresentadora Sabrina Sato revelou como lida com o TDAH (Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade) em meio à rotina intensa de compromissos profissionais e vida familiar. Em entrevista ao jornal O Globo, ela contou que busca equilíbrio com a ajuda de pessoas próximas e do marido, o ator Nicolas Prattes.
Sabrina, que recentemente estreou o programa “Sua Maravilhosa” no GNT, explicou que a falta de foco e de organização são desafios constantes. “Tenho pessoas que me ajudam, que ficam me lembrando de dez em dez minutos do que tenho que fazer. Porque, além de a agenda ser intensa, eu tenho TDAH. Mas nem tudo sai como planejado, e eu também não sou essa pessoa tão regrada”, disse.
A apresentadora afirmou que tenta manter hábitos mais saudáveis, embora reconheça as dificuldades. “Sou muito cuidadosa comigo porque pago um preço alto. O Nicolas me ajuda até nisso, porque ele dorme no mesmo horário da Zoe, às 21h, 22h. Eu acordo às 5h30 para começar o dia com ela”, relatou.
Casada com Nicolas Prattes, Sabrina é mãe de Zoe, de 6 anos, fruto de seu relacionamento anterior com o ator Duda Nagle. A artista destacou que o apoio da família é essencial para lidar com o transtorno e com as exigências da carreira.
