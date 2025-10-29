Rondônia encerra último bloco dos Jogos Escolares Brasileiros com medalhas no karatê e handebol

Publicada em 29/10/2025 às 10h22
Rondônia encerrou sua participação no último bloco dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) 2025, realizados em Uberlândia, com conquistas que reafirmam o potencial esportivo dos estudantes da rede estadual. A atleta Vitória Luiza Rech, de 14 anos, da Escola Floriano Peixoto, de Cerejeiras, garantiu medalha de bronze na Série Prata do karatê. Já a equipe de handebol masculino da Escola Daniel Berg, de Cacoal, conquistou medalha de prata na Série Cobre, sob o comando da técnica Ana Paula Baroni.
Vitória Luiza celebrou o resultado com entusiasmo. “Foi algo muito especial, porque foi o meu primeiro JEBs. Vim com muita confiança e consegui conquistar a medalha de bronze, que era algo que eu desejava muito. É um prazer enorme estar aqui e receber essa medalha, por tudo que treinei e esperei para viver esse momento. É realmente maravilhoso”, afirmou.
Vitória Luiza celebrou o resultado com entusiasmo
A professora, Ana Paula Baroni, destacou a trajetória da equipe até a conquista. “Estou muito feliz pelos meus alunos terem conquistado essa medalha e agradeço especialmente a Rondônia e a todos que nos trouxeram até aqui, que estiveram conosco durante o evento. Iniciamos os treinamentos em fevereiro e, desde então, treinamos todos os dias, participamos de competições municipais, estaduais e do Joer, sempre buscando aprimorar o desempenho da equipe.”
O chefe da delegação de Rondônia, Alex Polenis, avaliou positivamente a participação do estado na competição. “Foi uma jornada muito produtiva. Tivemos uma delegação comprometida, com atletas e técnicos que se dedicaram intensamente desde as fases regionais até o cenário nacional. As medalhas conquistadas coroam um trabalho coletivo de superação e mostram que Rondônia tem se destacado cada vez mais no esporte escolar brasileiro.”
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os resultados mostram o quanto o estado tem revelado novos talentos e o quanto os jovens estão preparados para representar Rondônia com dedicação e disciplina. “Cada medalha simboliza o esforço e o suporte que o governo tem direcionado ao esporte escolar”, salientou.
A titular da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), Albaniza Oliveira, reforçou que as conquistas são reflexo do trabalho de incentivo desenvolvido pela Secretaria. “A prática esportiva é parte essencial da formação integral dos nossos estudantes. A Seduc continuará apoiando o esporte escolar, fortalecendo a participação dos jovens rondonienses em competições nacionais e promovendo o desenvolvimento de novos talentos”, disse.
Os Jogos Escolares Brasileiros 2025 reuniram milhares de atletas de 12 a 14 anos de todo o país, em diversas modalidades. As conquistas de Rondônia no karatê e no handebol encerram de forma vitoriosa a participação do estado em mais uma edição do maior evento do esporte estudantil nacional.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!