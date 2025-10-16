Rondônia conquista quatro medalhas no primeiro bloco dos Jogos Escolares Brasileiros

Publicada em 16/10/2025 às 15h46
A delegação de Rondônia encerrou o primeiro bloco de competições dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) 2025, realizado de 5 a 13 de outubro, em Uberlândia (MG) com quatro medalhas conquistadas: prata no vôlei de praia feminino (série ouro), ouro no vôlei de quadra masculino (série cobre) e bronze no badminton e no tênis de mesa. A ordem foi alterada para destacar a medalha de prata como principal conquista, por ser na série ouro. A competição, promovida pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) reúne os melhores estudantes-atletas do país na faixa etária de 12 a 14 anos, em diversas modalidades.
O governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) garantiu a participação dos estudantes com o custeio de passagens terrestres e aéreas, hospedagem e alimentação para os atletas do interior, além do pagamento de diárias a técnicos e dirigentes. O investimento reforça o compromisso do estado com o incentivo ao esporte escolar e à formação integral dos estudantes.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha destacou o papel do esporte como ferramenta de transformação social. “O esporte escolar é um dos caminhos mais sólidos para o desenvolvimento humano. Ele ensina valores como disciplina, trabalho em equipe e superação. Nossos jovens atletas são motivo de orgulho e representam o espírito de Rondônia com determinação e garra”.
A titular secretária da Seduc, Albaniza Oliveira enfatizou que o resultado é reflexo do investimento contínuo na valorização do esporte educacional. “As conquistas em Uberlândia mostram o comprometimento das escolas, técnicos e alunos. A Seduc tem trabalhado para oferecer condições que permitam aos estudantes competir de igual para igual com atletas de todo o país, fortalecendo a prática esportiva e combatendo a evasão escolar”.
A primeira medalha de Rondônia veio com a estudante Letícia Tagino, de 13 anos, que conquistou o bronze no tênis de mesa (série bronze). “Agradeço a Deus e à minha família por todo apoio. É uma honra medalhar por Rondônia num evento nacional. Sei que não é fácil estar aqui, mas é muito gratificante pra mim”, comemorou.
A medalha de prata, na série ouro foi conquistada no vôlei de praia feminino pela dupla Rafaela e Sabrina Monteiro
No badminton (dupla masculina – série bronze) e os atletas Gabriel Akio, de 15 anos, de uma instituição de ensino privado e Asafe Guimarães, de 13 anos, do Colégio Tiradentes da Polícia Militar IV (CTPM-IV), ambos de Ji-Paraná, conquistaram a medalha de bronze. A técnica responsável pela modalidade, Luane Posser destacou o empenho dos jovens. “Esses meninos treinam com muita dedicação. Chegar a uma medalha nacional representa o esforço deles, das famílias e da escola. É um orgulho imenso ver Rondônia subir ao pódio.”
O grande destaque do bloco foi a medalha de prata na série ouro, conquistada pela dupla Rafaela Monteiro e Sabrina Monteiro, de 13 e 14 anos, de uma instituição de ensino privado, de Vilhena, no vôlei de praia feminino. O técnico responsável pela modalidade, France Lima comemorou a conquista. “Elas jogaram com garra e foco. Essa medalha mostra que o trabalho nas escolas tem dado resultado. Estamos representando bem o nosso estado.”
O ouro veio com a equipe da Escola Gonçalves Dias, de Ji-Paraná, campeã na série cobre do vôlei de quadra masculino, sob comando do técnico responsável pela modalidade, Anderson Andrade. “Essa vitória é fruto de muito treino e união. Os meninos acreditaram até o fim. É uma conquista que vai ficar marcada na história do esporte escolar de Rondônia”, afirmou o técnico.
Os Jogos Escolares de Rondônia (Joer) são a porta de entrada para o JEBs, principal evento nacional do desporto escolar. Nesta edição, as modalidades incluem futsal, ginástica rítmica, natação, tênis de mesa, vôlei de praia, voleibol, atletismo, atletismo adaptado, badminton, ciclismo, ciclismo virtual, judô, taekwondo, basquete, handebol, ginástica artística, karatê, wrestling e xadrez.
