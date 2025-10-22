Rolim de Moura joga na tarde de hoje em Tocantins pela Copa do Brasil Sub-20

Publicada em 22/10/2025 às 10h24
O time do Rolim de Moura Sub-20 viajou até o estado do Tocantins para jogar na tarde dsta quarta feira às 16h, na partida de estreia na Copa do Brasil Sub-20, o Tigre da Zona da Mata joga no estádio Ribeirão diante do Tocantinópolis time da casa. A partida é referente a primeira fase da competição nacioal. Além da partida entre Tocantinópolis e Rolim de Moura outros 15 jogos acontecem nesta fase.
O capitão do representante de Rondônia na competição, o lateral direito Gustavo Henrique, falou sobre o bom momento da equipe e a confiança antes da estreia. Segundo ele, o grupo está bem preparado e determinado a fazer bonito. O atacante Elton Carvalho reforçou o sentimento de união e disse que o elenco encara a Copa do Brasil como uma grande oportunidade de mostrar o talento dos jogadores rondonienses.
O técnico Fernando Pinheiros, conhecido como Dida, foi confiante para o confronto, "a equipe treinou bem, com jogadas ensaiadas, bola parada e aprimorou a parte tática nos últimos dias antes da nossa viagem".
A primeira fase da Copa do Brasil Sub-20 2025 inicia nesta quarta-feira. Ao todo, serão 16 confrontos, onde partidas começam no dia 22 de outubro e seguem até o dia 25 de outubro. Os duelos serão em jogos únicos, e em caso de empate, a vaga para próxima fase será decidida nos pênaltis. Clubes da elite nacional da categoria, como Flamengo, São Paulo, Vasco, Atlético-MG e Grêmio também entram na disputa da competição nacional.
De acordo com a tabela divulgada pela CBF, os jogos da segunda fase devem acontecer entre os dias 29 de outubro e 05 de novembro e a previsão para a grande final está previsto para o dia 10 de dezembro em partida única.
