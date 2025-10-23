Publicada em 23/10/2025 às 08h34
O Rolim de Moura foi até o Estado do Tocantins para enfrentar o Tocantinópolis no estádio Ribeirão pela primeira fase da Copa do Brasil Sub-20, e o Tigre da Zona da Mata não teve vida fácil na estreia da competição, o representante de Rondônia no torneio suportou bem o primeiro tempo as investidas do time da casa, mas no final da primeira etapa o Tocantinópolis conseguiu abrir o placar após uma cobrança de escanteio a bola foi desviada e sobrou limpa na pequena área para Carlos Henrique abrir o placar aos 44 minutos. Apesar do Rolim de Moura chegar por duas vezes com chances de marcar o primeiro tempo terminou mesmo 1 a 0 para o Tocantinópolis.
Na segunda etapa o time da casa não deu tempo para o Rolim de Moura reagir e logo aos 5 minutos o Tocantinópolis ampliou o placar, numa jogada pela direita a bola foi cruzada e chegou na entrada da área para Riquelme bater forte no canto direito sem chances de defesa para o arqueiro do Rolim de Moura. Após o segundo gol o Tigre da Zona da Mata tentou diminuir a vantagem do adversário, mas o Tigre errava muito, principalmente no último toque, já o Tocantinópolis chegava com perigo nos contra ataques, e perdendo várias chances de marcar o terceiro gol.
Mas o Tocantinópolis definiu a vitória e a classificação para a próxima fase aos 38 minutos, Lucas aproveitou o cruzamento pra definir a vitória por 3 a 0. Com o resultado o Rolim de Moura se despede da competição e o Tocantinópolis enfrenta o Paysandu pela segunda fase da Copa do Brasil Sub-20.
