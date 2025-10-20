Rogério, Máximo e Fúria lideram ao Governo; Rocha e Cristina à frente pelo Senado; e Maurício e Cristiane ganham espaços no Palácio

Publicada em 20/10/2025 às 08h12
MARCOS ROGÉRIO, FERNANDO MÁXIMO E ADAILTON FÚRIA LIDERAM PESQUISAS PARA O GOVERNO DE RONDÔNIA
O nome preferido pela maioria dos eleitores para o Governo de Rondônia, em 2026, está fora da disputa. Injustiçado, mesmo depois de muito tempo além do que deveria durar a punição que lhe tirou os direitos políticos, Ivo Cassol aparece, com 25 pontos, mesmo a maioria do eleitorado sabendo que ele está fora do processo, como aquele que concentra a maioria das intenções de votos. Numa ampla pesquisa feita pelo Instituto Real Time Big Data, liga à Rede Record, com nomes induzidos, a maioria dos eleitores ouvidos queriam Cassol no poder. Mas, em vários cenários em que ele fica fora, três nomes surgem com mais força: Marcos Rogério, Fernando Máximo e Adailton Fúria. O atual senador, o deputado federal mais votado e o jovem prefeito de Cacoal estariam muito próximos, caso a eleição fosse hoje.
Caso Marcos Rogério saia do páreo e decida concorrer ao Senado, apenas cinco pontos separariam (sempre na fotografia do desejo do eleitor de agora) Fernando Máximo, à frente, com Fúria muito perto. Neste caso, com eventualmente o ingresso de Jaime Bagattoli na disputa, ele ficaria a nove pontos atrás de Máximo e quatro atrás de Fúria. Em todos os cenários analisados, o ex-prefeito Hildon Chaves oscila entre 12 e 13 pontos, praticamente empatado com Confúcio Moura, que, apoiado pelos votos da esquerda, ficou numa média de 11 pontos.
Todos os detalhes da pesquisa, apresentando pelo menos quatro cenários diferentes, foram divulgados neste sábado, durante o programa Papo de Redação, da SICTV Rondônia, a mais antiga afiliada da Record no Brasil. O eleitor rondoniense, mesmo ainda em grande número fiel a Cassol, sem ele no páreo colocaria, segundo os números apresentados e se a votação fosse hoje, o senador Marcos Rogério à frente, com Fernando Máximo e Fúria muito próximos, todos com chances reais de chegar ao segundo turno.
Fúria pode ser uma grande surpresa, porque ele praticamente não tem eleitores na Capital. Se os conseguir (há quem diga que ele convidará uma importante liderança de Porto Velho para ser seu vice) pode ser a grande surpresa do pleito de 2026. Tudo é ainda muito embrionário, faltam mais de onze meses para a eleição, mas a tendência está sendo mostrada há meses, em diferentes pesquisas. E você, se fosse votar hoje e se estes fossem os candidatos, escolheria Fernando Máximo, Marcos Rogério, Adailton Fúria, Hildon Chaves ou Confúcio Moura para a sucessão de Marcos Rocha?
MARCOS ROCHA, MARCOS ROGÉRIO E SÍLVIA CRISTINA: O TRIO NA FRENTE PELAS DUAS CADEIRAS AO SENADO
Como na corrida pelo Governo há um trio preferido, segundo a pesquisa Real Time Big Data, também ao Senado, num cenário em que Marcos Rogério esteja na disputa, há três nomes fortíssimos com chances reais de chegarem às duas vagas, caso a disputa fosse hoje. Com Rogério, ele, Sílvia e Rocha, nessa ordem, todos muito próximos, teriam chances quase iguais. Empate triplo. Todos na mesma faixa dos 20 pontos. Sem Marcos Rogério, o mesmo quadro: Marcos Rocha em primeiro e Sílvia Cristina colocado nele.
Pela ordem, Confúcio Moura está em terceiro sem Marcos Rogério e em quarto, com ele. Depois vem o novato na polícia, Bruno Scheid, com o deputado estadual Delegado Camargo em quinto. Acir Gurgacz, cuja candidatura ainda não está oficializada, ficou em sexto lugar. A corrida pelo Senado, dependendo de quem será acrescido à relação de candidatos ou retirado dela, no decorrer da campanha, tende a ser uma das mais disputadas dos últimos anos em Rondônia.
Marcos Rocha ainda tem mais a comemorar. A pesquisa deu ao seu governo nada menos do que 45 por cento de bom e ótimo e outros 22 por cento de regular, ou seja, pode-se falar em 67 por cento de aprovação. A reprovação ficou em apenas 32 por cento. Os números são muito positivos para um governo em reta final. Lá na frente, é esta grande aprovação que pode garantir uma das duas vagas ao Senado ao atual Governador de Rondônia.
AUDIÊNCIA NA ASSEMBLEIA, LIDERADA POR SENADORES, VAI DISCUTIR A GUERRA DO GOVERNO CONTRA OS PRODUTORES
Há um grande esforço para destruir, para queimar, para atacar pessoas que vivem em suas terras, algumas documentadas há décadas, por parte do governo Lula. Mas, de outro lado, forças que lutam pelos produtores também se mobilizam. Por enquanto, os resultados ainda são pequenos para quem quer proteção a quem produz e vive da terra, mas a ideologia destruidora a serviço dos interesses estrangeiros na Amazônia. Uma das próximas reações contra estes abusos oficiais, acontecerá em Porto Velho, no próximo dia 31 deste mês, uma sexta-feira.
A partir das 9 horas da manhã daquele dia, acontecerá uma grande audiência pública para debater, com a presença de pelo menos quatro senadores, o que está acontecendo contra os produtores rurais do nosso Estado. Este foi um dos temas abordados pelo senador Jaime Bagattoli, em cerca de uma hora de conversa com os Dinossauros do Papo de Redação, programa líder de audiência no horário em toda a Rondônia, na rádio Parecis FM.
Bagattoli vai liderar, aliás, uma diligência externa do Senado, para apurar, segundo ele, as consequências dos embargos pelo Ibama em propriedades rurais da região”. Bagattoli lidera a comissão e a audiência pública na Assembleia, mas virão junto com ele nomes importantes do Senado, como o ex-vice-presidente, o general Hamilton Mourão; o rondoniense Marcos Rogério e há possibilidade da vinda ainda de mais dois senadores, um deles o combativo Jorge Seif.
BAGATTOLI CONVOCA TODAS AS FORÇAS DA SOCIEDADE PARA PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO PELOS PRODUTORES
“É importante que todas as nossas autoridades participem. Que o governador Marcos Rocha participe e apoie a mobilização. Que estejam lá nossos deputados federais e estaduais. E que também estejam, em grande número, os produtores rurais, para que o movimento tenha cada vez mais força. A intenção é realizar uma audiência histórica, que registre tudo o que está sendo feito contra os produtores rondonienses, mas também contra outras categorias, como os garimpeiros”, diz Bagattoli.
Ele protestou com veemência pela ação do Ibama, Polícia Federal, Força Nacional e outras instituições contra os garimpeiros do rio Madeira, atacados “como se fosse uma guerra brutal”. Condenou que tais ações, segundo suspeita, sirvam para o governo Lula mostrar aos estrangeiros que virão para a COP 30, no mês que vem, para dizer a eles que as ilegalidades da Amazônia estão sendo combatidas. “Que ilegalidades?”, questiona o combatente senador rondoniense. Ele ainda afirmou que populações inteiras de toda a região norte estão sofrendo com toda esta situação. Tudo isso será discutido na audiência do dia 31, para a qual Bagattoli reitera o convite a todas as forças representativas da sociedade rondoniense.
NOVAS MUDANÇAS NO GOVERNO VÃO AMPLIAR ESPAÇO DE MAURÍCIO CARVALHO E CRISTIANE LOPES
Pode acontecer neste final de semana ou, no máximo, vai acontecer na semana que vem. Novas mudanças no governo de Rondônia estão na bala da agulha para acontecer, desta vez para concretizar medidas de acordos políticos do governador Marcos Rocha com os deputados federais Maurício Carvalho e Cristiane Lopes. O pacote de medidas faz parte dos projetos de todos os membros do União Brasil, partido que, na prática, está agora nas mãos de Marcos Rocha. Não há, claro, muitas informações sobre o tema, até porque este tipo de conversação política é sempre feita da porta para dentro e nunca para fora.
Pelo menos duas secretarias importantes poderão ser geridas, a partir do acordo, por indicados pelos dois parlamentares. Uma delas é de obras em rodovias, que ficaria com um indicado por Maurício Carvalho. Cristiane Lopes indicaria o comando de uma secretaria ligada ao desenvolvimento econômico. Claro que cargos no segundo escalão também fariam parte do pacote. Tudo isso é apenas registro de conversas de bastidores, já que não há comentário oficial de nenhuma das autoridades.
Maurício, atual líder da bancada rondoniense no Congresso, está se colocando como candidato à reeleição. A irmã dele, a ex-deputada federal Mariana Carvalho, deve concorrer ao Senado. Cristiane vai em busca do segundo mandato na Câmara. O governador Marcos Rocha tem como principal meta assumir lima cadeira ao Senado, onde tem aparecido em todas as pesquisas em primeiro ou, no máximo, segundo lugares.
AÇÃO DO GAECO DESCOBRE GRUPO DE SERVIDORES CRIMINOSOS USANDO “FANTASMAS” NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Como todas as ações policiais, esta que ocorreu na sexta-feira, na Assembleia Legislativa, surpreendeu a todos. Segundo a Polícia Civil, a ação, com apoio do Ministério Público via Grupo de Combate ao Crime Organizado, o Gaeco, visou desmantelar um esquema de corrupção, com pagamentos ilegais para pessoas que eram nomeadas, mas que nunca compareceram ao trabalho. O dinheiro que recebiam era dividido entre os criminosos. Além disso, eles usavam os nomes dos “fantasmas” para empréstimos consignados, também dividindo a grana entre eles. O líder do grupo foi preso e outros foram afastados temporariamente, enquanto as investigações avançam.
Exatamente no final de semana em que a ALE comemora seus 42 anos, com uma série de festividades, iniciativas comunitárias e ações sociais, começou a ser desvendado caso da estrutura que operava de forma criminosa, utilizando-se de “fantasmas” para desviar muito dinheiro.
Imediatamente, em nota oficial, o presidente Alex Redano afirmou que “A Assembleia Legislativa de Rondônia informa que está acompanhando a operação deflagrada pela Polícia Civil”. Escreveu ainda que “o Poder Legislativo esclarece que nenhum gabinete de deputado foi alvo das buscas, e que as diligências ocorreram apenas em locais relacionados a servidores da Casa”.
Diz ainda a nota que “A ALE RO reforça que vai instaurar um processo de sindicância interna para apurar os fatos e adotar as providências cabíveis, caso sejam constatadas irregularidades. A Presidência reafirma o compromisso desta Casa de Leis com a transparência, a legalidade e o interesse público, colaborando plenamente com as autoridades competentes e confiando que os fatos serão devidamente esclarecidos pelas instâncias responsáveis”.
É PRECISO DENUNCIAR OS IRRESPONSÁVEIS QUE CONTINUAM SUJANDO AS RUAS, MESMO AS LIMPAS HORAS ANTES
Não há outro caminho senão punir e multar. Deveria até dar cadeia ou ao menos obrigar os responsáveis e trabalhar pelo menos um dia na limpeza da cidade, mas infelizmente a lei não permite. É inacreditável que alguns porto-velhenses continuem ignorando o quanto são perniciosos para sua comunidade, ao jogar lixo nas ruas, em locais proibidos e, muitas vezes, em ruas em que houve uma limpeza geral poucos dias ou até horas depois.
Outro vídeo divulgado nas redes sociais mostra a indignação do prefeito Léo Moraes com o que aconteceu na rua Nicarágua. Cenas flagradas por câmeras de segurança mostrar um veículo chegando ao local e despejando lixo. Outro homem joga um sofá no local.
Léo tem convocado a comunidade a participar do esforço de se melhorar a cidade, principalmente sem colocar lixo em locais proibidos. É este lixo que vai entupir bueiros e canos para escoamento da água da chuva e que, no nosso inverno, acaba ajudando a causar enormes alagações. No vídeo, o Prefeito avisa que as equipes da Prefeitura já identificaram o veículo usado para o descarte ilegal do lixo e seu proprietário. Outros moradores identificados também já foram notificados.
A sujeira que toma conta de algumas ruas da cidade é causada pela falta de respeito de alguns poucos. Léo Moraes lembra que estas ações nefastas para a coletividade, podem ser denunciadas pela ampla maioria dos moradores da Capital que querem lutar opor uma cidade menos suja. O Disque Denúncia (98473-2922) pode ser acionado para relatar este tipo de agressão feita contra a melhoria de qualidade de vida da população. E quem for pego vai pagar. E vai pagar caro!
O LUIZ PAULO DA AGRICULTURA PODE ESTAR SURGINDO COMO UM NOME NOVO E QUENTE PARA A CÂMARA FEDERAL
Tem mais nomes quentes querendo uma das cadeiras da Câmara Federal em 2026. Um deles é o atuante secretário de Agricultura do Estado, secretário da mais alta confiança e proximidade do governador Marcos Rocha, que tem sido instado a entrar na disputa. A gratidão de Luiz Paulo ao Governador merece destaque, pelas constantes demonstrações de profundo respeito e lealdade a Marcos Rocha, a quem credita a oportunidade de estar à frente de uma das pastas mais estratégicas do governo. E onde tem obtido resultados extremamente positivos, graças a um trabalho muito elogiado.
Um dos seus aliados afirma que “lideranças, produtores rurais e representantes de diversos setores produtivos, avaliam que a presença de Luiz Paulo em Brasília, poderia fortalecer ainda mais a voz de Rondônia, na defesa dos interesses do campo, da agricultura familiar e do desenvolvimento regional.” Com programas implantados em sua gestão, como o fortalecimento das cadeias produtivas locais, entrega de maquinário e insumos, apoio técnico às associações e cooperativas, além da realização de feiras de negócios no interior do Estado, o titular da Agricultura tem recebido muitos elogios. “Também a pauta da agricultura familiar tem sido tratada com atenção especial, o que tem garantido apoio de lideranças rurais e entidades representativas do setor”, lembra membro importante da sua equipe.
Luiz Paulo pode pintar no cenário eleitoral de 2026 como um nome novo, mas experiente; muito próximo a Marcos Rocha e tem sido observado com atenção por partidos e lideranças de diferentes setores. É um nome que pode emergir como um novo protagonista da política rondoniense.
ENERGISA DÁ ATÉ 80 POR CENTO DE DESCONTO PARA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS DOS SEUS CLIENTES, EM RONDÔNIA
Uma campanha inédita. A iniciativa é da Energisa, que lançou nesta semana uma campanha inédita de negociação de débitos. São condições diferenciadas para quitação de dívidas, com possibilidade de parcelamento e descontos que podem chegar a 80 por cento. A medida contempla todos os clientes com faturas em atraso e as condições serão ofertadas de forma a facilitar a regularização do débito pelo cliente. Dados mostram o peso do endividamento no orçamento das famílias e as dificuldades do brasileiro para honrar as contas no dia a dia. Segundo o Banco Central, em junho deste ano, as famílias comprometeram 27,6 por cento da renda com o pagamento mensal de dívidas.
A última campanha realizada pelo Grupo foi no programa Desenrola Brasil, que contou com a participação da Energisa e teve 81 mil contratos celebrados durante a vigência do programa. Na ocasião, os descontos chegaram a 75 por cento e ainda a possibilidade de parcelamento flexíveis. Para este ano a Energisa oferece esta campanha a todos os seus clientes que possuam débitos, com objetivo de apoiá-los nas devidas regularizações.
Os clientes que optarem pela negociação poderão fazer o pagamento via Pix, cartão de débito ou cartão de crédito, à vista ou parcelado. O processo pode ser feito de forma totalmente digital, sem necessidade de deslocamento até uma agência. Quem estiver com uma ou mais faturas vencidas pode entrar em contato com os canais de atendimento da Energisa: Whatsapp Gisa (69) 99358-9673. Aplicativo Energisa On, disponível na App Store e no Google Play Site Energisa e Central de atendimento 24h: 0800 647 0120. É necessário ter em mãos os documentos pessoais de identificação (CPF e RG).
HÁ, NA POLÍTICA, PERSONAGENS QUE SE ESQUECEM QUE O PODER É PASSAGEIRO!
Há personagens da nossa política e no poder, que não aprendem nada mesmo. Imaginam que quatro ou oito anos não passam voando e que, de uma hora para outra, sem que possam compreender, estão fora. Defenestrados. Alguns perdendo para si mesmos, pela prepotência, pelo desrespeito e pela forma como tratam até antigos parceiros, deixando-os pelo caminho e esquecendo uma lição histórica desde o tempo dos César, os imperadores romanos: o poder é passageiro, a glória é efêmera! No geral são pobres de virtudes, muitos inexpressivos, com vida pública curta, porque consideram que seu cargo será eterno e, na saída, sonham que serão carregados nos braços, tão eficientes, realizadores e poderosos o foram.
Nos tempos romanos, havia outra frase famosa. Vem do Latim, “Memento Mori” (“Lembras-te que és apenas um mortal”!) e era usada pelos romanos na Antiguidade. Quando um general voltava vitorioso de uma batalha, era levado para receber honrarias no Senado. Ele ia em uma biga, aquele carro aberto de guerra puxado por cavalos, para que pudesse ser aclamado pelo povo, ao longo do caminho. Um escravo ia junto, repetindo a famosa frase, de tempos em tempos, para que o vitorioso de hoje estivesse preparado para a derrota amanhã. Vitória e derrota são inerentes à humanidade, mas pelo caminho não se deve pisotear nos seus aliados.
Filosofar não faz mal. Até porque, eventualmente, ensina e ajuda na reflexão. Quem está no poder, sempre pode rever seus conceitos, suas promessas, seus amigos reais e mudar de rumo. Não é fácil, porque mudar não é para qualquer um, mas é possível. Há os que podem estar querendo até ajudar a corrigir rumos, mas isso servirá apenas para quem quer corrigir-se. Não para todos! (Sérgio Pires)
POR QUE O SILÊNCIO SOBRE O CASO DOS BRASILEIROS PRESOS NOS ESTADOS UNIDOS POR AMEAÇAREM EXPLODIR UMA SINAGOGA?
Parece inacreditável, mas infelizmente não o é. Toda a grande mídia brasileira fez de conta que não aconteceu nada, num caso gravíssimo da prisão de um casal de brasileiros nos Estados Unidos, nesta semana. Janaína Toledo e seu companheiro, Leonardo Corona Ramos, foram presos, acusados de planejar um ataque com explosivos contra uma sinagoga em Orlando, na Flórida. No local, dezenas de crianças judias estudam e passam a maior parte do dia. O planejamento do crime foi descoberto pelos agentes do FBI, depois de troca de mensagens entre os dois, com informações sobre os explosivos que já tinham conseguido.
Mensagens interceptadas mostram os suspeitos falando sobre “acabar com aqueles judeus malditos” e pedindo informações sobre onde estavam guardados valores dentro da instituição. A dupla foi presa por tráfico sexual de menores, acusação sobre a qual não há maiores detalhes, mas principalmente por conspiração para a prática de ato terrorista.
O Chabad de South Orlando é uma vibrante comunidade judaica liderada pelos Rabinos Yosef e Chani Konikov, que fundaram a organização em 2000. Como parte integrante da comunidade judaica de Orlando, o Chabad de South Orlando oferece um ambiente acolhedor e inclusivo para judeus de todas as origens e níveis de observância. É esta estrutura que a dupla brasileira queriam destruir e que, para surpresa de poucos, a mídia antissemita brasileira fez questão de não noticiar.
PERGUNTINHAS
Afinal de contas, quem você acha que está falando a verdade sobre o encontro entre o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira e o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio: a mídia oficial que diz que o encontro foi um sucesso ou os opositores, que nas redes sociais garantem que o que ocorreu foi um grande fracasso para as intenções brasileiras? Em quem acreditar?
