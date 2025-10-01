Roda de conversa valoriza histórias de vida e saúde mental entre idosos em Porto Velho

Publicada em 01/10/2025 às 16h24
Aos 67 anos de idade, a aposentada Georgina Aparecida, moradora da zona Leste de Porto Velho, já enfrentou diversos desafios durante a trajetória de sua vida. A aposentada conta que um dos momentos mais complicados foi a batalha contra o câncer, foram dias difíceis tanto no aspecto físico quanto emocional, psicológico e social. A saúde mental foi ficando comprometida com outros problemas, que se acumularam junto com a doença.
“Nos últimos anos, a minha vida mudou completamente. Eu venci um câncer, que foi um dos momentos mais complicados por todo o tratamento. Aliado a isso, eu estava com um casamento falido e, ainda para completar, estava com a questão financeira muito difícil. Em muitos casos, a gente não tem ninguém para conversar”, disse Georgina Aparecida.
O relato é parecido com o da aposentada Francisca Nunes, 69 anos, que enfrentou uma dura batalha contra a depressão e ansiedade. “Eu choro todos os dias, é uma situação muito complicada enfrentar a depressão e também a ansiedade, que afetam profundamente a minha vida. Apesar dessa situação, eu luto todos os dias para me livrar desse problema”, disse a aposentada.
VALORIZAÇÃO DA PESSOA IDOSA
Essas são duas histórias que começam a ganhar novos capítulos com apoio do Centro de Convivência do Idoso (CCI), da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias) que há cinco meses transforma a vida dessas pessoas com rodas de conversa. A iniciativa conta com encontros semanais, nos quais as histórias e trajetórias de vida são valorizadas, com foco no enfrentamento dos desafios da vida e, principalmente, na saúde mental dos idosos.
“Eu perdi a minha esposa há sete meses, e a dor da perda é muito grande. E por isso eu tive a iniciativa de realizar essa roda de conversa aqui no CCI, porque assim posso alertar as outras pessoas do que estava acontecendo comigo. E a gente já teve bons momentos aqui, ouvindo não somente as histórias tristes, mas também depoimentos de superação, alegria e muitos outros relatos”, disse Sebastião Leitão de Araújo, assistente social do CCI.
Os encontros acontecem todas as quartas-feiras, a partir das 8h. No início, a roda de conversa contava com poucos participantes. Hoje em dia, cerca de 20 idosos relatam suas histórias e o espaço já ficou pequeno durante os encontros. De acordo com a psicóloga do CCI, Elizabeth Hurtado, o encontro tem proporcionado momentos de reflexão e aprendizado para todos os participantes, com diferentes temas.
“Nossa intenção é ajudar a pessoa da melhor idade, a ter uma visão diferenciada e específica do que a gente pode fazer para melhorar a nossa saúde mental. É aberto para toda a comunidade que frequenta o centro de convivência e as portas estão abertas, o grupo está crescendo e logo estaremos em outra sala, porque a cada vez mais muitos idosos estão querendo participar conosco”, disse a psicóloga.
DIGNIDADE NO ENVELHECIMENTO
Quem teve a vida transformada com as atividades do CCI foi a aposentada, Marli Feitosa, 74 anos, que participa há cinco anos de tudo que o centro oferece, entre eles, o forró ao vivo da sexta-feira, aula de hidroginástica, exercícios físicos, passeios e, mais recente, da roda de conversa que também está fazendo a diferença no seu dia a dia.
“Aqui é muito bom, a gente escuta a conversa de um e de outro. A gente também fala dos nossos problemas e alegrias e sempre procura dar o ombro amigo para eles. Eu ficava só triste em casa, já aqui eu me divirto muito, em um espaço que faz toda a diferença na minha vida. Indico para as pessoas participarem também”, disse Marli Feitosa.
DIA DO IDOSO
O Dia do Idoso (ou Dia Internacional da Terceira Idade) é comemorado em 1º de outubro, uma data instituída pela Organização das Nações Unidas (ONU) para sensibilizar a sociedade sobre o envelhecimento e a importância da proteção e do respeito à população idosa, promovendo sua inclusão social, autonomia e direitos dessas pessoas.
Segundo a gerente do CCI, Sabrina Bianca, diariamente cerca de 100 idosos participam de várias atividades no local, entre elas essa roda de conversa, que oferece soluções para lidar com as dificuldades e, principalmente, aborda a importância da saúde mental como uma ferramenta essencial para manter o bem-estar e a qualidade de vida, especialmente na velhice.
“Esse é um grande fortalecimento de vínculos para os idosos e é uma oportunidade para que eles possam ter esse contato com a psicóloga em diferentes assuntos que eles se sentem a vontade para relatar. Quem tiver interesse em ter contato com as atividades conosco pode procurar o CCI, localizado no bairro Tiradentes, na avenida Amazonas N° 6888, na zona Leste de Porto Velho.
